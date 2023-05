Qui sera le nouveau Superman? Ces noms sont en lice

Avec Superman: legacy, James Gunn reviendra sous la bannière DC Films. On lui doit notamment l'extraordinaire saga Les gardiens de la galaxie (Marvel) qu'il a clôturée avec le dernier épisode sorti début mai, mais aussi le très mauvais The suicide squad (DC).

Parmi les autres acteurs qui, selon The Hollywood reporter, pourraient jouer Superman, il y a la star d'Euphoria Jacob Elordi, Tom Brittney de la série Grantchester et un certain Andrew Richardson qui a joué dans la série Fantasy island.

Qui héritera des collants de Henry Cavill? The Hollywood reporter a balancé plusieurs noms. Selon le site spécialisé, DC prévoit un casting du reboot de Superman par James Gunn tout prochainement. Début juin, les premières répétitions commenceront sur scène et on saura qui endossera le rôle de Clark Kent.

«Fast & Furious X»: la fausse conclusion d'une saga en roue libre

Dominic Torreto et «sa famille» sont de retour pour une ixième aventure toujours plus rapide, toujours plus furieuse, dans cette saga passée de la série B à la série Z et dont le dernier chapitre semble aller encore plus loin dans l'alphabet. Notre avis.

S'il y a bien une anomalie dans le paysage cinématographique hollywoodien, c'est bien la Fast Saga comme on la nomme aujourd'hui. En effet, ce qui était en 2001 une adaptation déguisée de Point Break où Paul Walker et Vin Diesel se tournaient autour en bombant le torse entre deux courses de voiture et des braquages de camion remplis de lecteur DVD (véridique, revoyez le premier) a pris une tournure qui lorgne entre le film d'espionnage et les superhéros Marvel.