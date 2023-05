Tom Cruise va se battre sur le toit d'un train en marche dans Mission: Impossible – Dead Reckoning Image: Paramount

Tom met la gomme dans le nouveau trailer de «Mission: Impossible»

Mission: Impossible – Dead Reckoning sort en salles le 12 juillet prochain et se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce explosive mise en ligne cette semaine.

Tom Cruise est de retour sur les écrans, une année après avoir explosé le box-office avec Top Gun: Maverick. Quant à l'agent Ethan Hunt, il faudra compter cinq années après le succès de Mission: Impossible – Fallout pour finalement le revoir à l'action dans ce septième volet, coupé en deux parties.

La bande-annonce 💥 Vidéo: watson

Mission: Impossible – Dead Reckoning Partie 1 se montre un peu plus dans une nouvelle bande-annonce dont l'histoire semble toujours mystérieuse malgré le teaser qui s'était dévoilé depuis près d'un an. On sait néamoins que l'agent secret membre de la force Mission Impossible incarné par Tom Cruise va devoir se lancer dans une mission toujours à la limite du possible où il va devoir «traquer une nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe dans de mauvaises mains et menace l’humanité», comme l’indique le synopsis.

Si le pitch n'est pas révolutionnaire, Dead Reckoning promet dans tous les cas d'être dans la même lignée que les autres volets de la saga avec un tour du monde et d'impressionnantes cascades, dont une célèbre que Tom Cruise a réalisé en sautant d'une falaise en moto et qu'il tease depuis près d'un an. Dans la bande-annonce, on le voit dans le désert en pleine tempête, faire de la moto dans les fjords norvégiens ou encore se battre sur le toit d’un (véritable) train lancé à pleine vitesse. Le film a été tourné en partie à Rome, en Norvège et à Abu Dhabi.

Tom Cruise est visiblement très fier de son saut en moto. Image: Paramount

À noter également le retour des personnages qui forment l'équipe, l'élément qui fût autrefois l'essence de la série télévisée avant que Tom Cruise ne volent leur vole la vedette. Ainsi, nous retrouvons également les seconds couteaux qui ont participé à la réussite de cette saga en la présence de Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Ving Rhames.

Rendez-vous donc le 21 juillet pour la sortie de ce blockbuster estival, toujours réalisé par Christophe McQuarrie qui était également aux commandes des deux opus précédents. Ce septième épisode aura une suite, dont la sortie est prévue en 2024 mais aucune date précise n’a encore été communiquée.

Les deux films étaient respectivement prévus pour les étés 2021 et 2022 mais en raison de la pandémie de Covid-19 qui avait perturbé un tournage se déroulant dans plusieurs endroits du globe, la sortie des films avait été retardée.

En attendant, voici les 6 cascades les plus zinzins de Tom Cruise Vidéo: watson