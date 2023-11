La nouvelle Regina George et ses sous-fifres Gretchen et Karen. Image: Paramount Pictures

Ce film culte des années 2000 revient sans sa star

Lolita malgré moi, ou Mean girls pour les puristes, revient sous une nouvelle forme, 20 ans après le célèbre teen-movie qui a marqué toute une génération.

Plus de «Divertissement»

À chaque génération ses chipies. Paramount a publié la première bande-annonce du film Mean Girls: Lolita Malgré Moi. Pas de remake à proprement parler du film écrit par Tina Fey sorti en 2004, puisqu'il s'agit cette fois de l'adaptation du spectacle de Broadway nominé plusieurs fois aux Tony Awards en 2018.

Cette nouvelle version cinématographique et musicale de Lolita malgré moi raconte quasiment la même histoire qu'en 2004, à un détail près:

«attendez-vous à des numéros de danse et de chants, en plus de la célèbre scène de Jingle Bells lors du spectacle de Noël» The Huffington Post

L'histoire

Cady Heron, une nouvelle élève, se retrouve à côtoyer l’élite au sommet de la pyramide sociale du lycée North Shore High School. La bande de filles populaires appelées «Les Plastiques» est dirigée par Regina George, surnommée Queen Bee, et ses sous-fifres Gretchen et Karen. Mais lorsque Cady va avoir un crush sur Aaron, sa nouvelle copine va rapidement se transformer en ennemie. Cady décide alors de renverser l’ordre établi.

La bande-annonce 👇 Vidéo: watson

Jeunesse oblige, la plupart des acteurs de cette nouvelle mouture sont des têtes nouvelles. S'il n'y a aucune trace de Lindsay Lohan ou Rachel McAdams (oui, on est d'accord avec vous, elles vont nous manquer!), on retrouve néanmoins Tina Fey, dans son rôle de Madame Norbury. L'actrice et humoriste est également à l'origine du scénario comme elle l'a fait pour le film original.

Si comme toujours, l'idée d'un remake peut faire grincer des dents, cette nouvelle mouture musicale pourrait bien surprendre les anciens fan d'Highscool Musical, tout en apportant à une nouvelle génération d'adolscentes de nouvelles «mean girls».

Le film sortira le 12 janvier 2024 aux Etats-Unis. La date suisse est encore inconnue. (sbo)

«Mean Girls» version 2024, vous en pensez quoi ? Quelle horreur! Je déteste les comédies musicales ! Il n'y a pas de «Mean Girls» sans Lindsay Lohan J'adore «Grease» et «Highscool Musical» donc j'en suis ! J'ai pas vu le premier, donc bon…

Zelda débarque au cinéma👇

Vidéo: watson

Des papas tristes qui emmènent leur fille en concert 👇