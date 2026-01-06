ciel couvert-5°
DE | FR
burger
Divertissement
streaming

«Emily in Paris» revient nous hanter

Emily In Paris. Lily Collins as Emily in episode 501 of Emily In Paris. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2025
Lily Collins tiendra le rôle principal de la sixième saison d'Emily in Paris.Image: GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX

«Emily in Paris» revient (encore) nous hanter

«Emily in Paris» nous a déjà achevés avec cinq saisons aussi niaises que délicieusement rose bonbon. Les fans inconditionnels de la série peuvent déjà se réjouir: la prochaine salve est assurée.
06.01.2026, 20:5706.01.2026, 20:57
Imke Gerriets / watson.de

La série à succès portée par Lily Collins a fait son retour le 18 décembre 2025 avec de nouveaux épisodes. Pas moins de dix épisodes inédits d'Emily in Paris ont été mis en ligne à cette date.

Lily Collins y prête ses traits à Emily Cooper. Cette Américaine, initialement venue à Paris pour le travail, se trouve désormais à Rome, mais s'apprête à faire son grand retour dans la capitale française.

Notre avis sur cette dernière saison👇

J’ai regardé Emily in Paris pour que vous n’ayez pas à le faire

Que les fans se réjouissent: Netflix vient d'annoncer que Emily in Paris est officiellement renouvelée, et que les fans n'auront donc pas encore à faire leurs adieux à l'intrigue de cette comédie romantique.

«Emily in Paris» ne nous épargne pas

On sait d'ores et déjà qu'Emily in Paris se poursuivra avec une sixième saison. Le site d'accompagnement de Netflix, Tudum, souligne que cette nouvelle tombe juste après le lancement réussi de la cinquième saison.

Cela confirme que l’intérêt pour la série ne faiblit pas, même après les derniers épisodes parfois critiqués en raison de leur manque d'originalité. De quoi donner à Emily Cooper (Lily Collins) une raison supplémentaire de prolonger son séjour en Europe.

Encore une nouvelle destination?

Le créateur de la série, Darren Star, a déjà levé un coin du voile sur l'avenir d'Emily lors d'une conférence de presse en décembre:

«Il y a beaucoup d'endroits que j'aimerais explorer. Mais je pense que la série suit simplement son cours, de façon très naturelle»

Et il poursuit: «Elle ne quittera jamais son décor habituel de façon permanente. Mais si je peux emmener les téléspectateurs en voyage ailleurs, je le ferais avec grand plaisir... C'est amusant d'y réfléchir.»

Voici tout ce que l'on sait sur la saison 5 d'«Emily in Paris»

Pour l'instant, on ignore cependant quelle sera la destination réelle de la célèbre héroïne dans cette prochaine saison.

Aucune information n'a encore été communiquée quant à la date de sortie de ces nouveaux épisodes, alors qu'Emily Cooper vient de s'envoler pour Rome pour des raisons tant professionnelles que personnelles. Un voyage qui a d'ailleurs totalement bouleversé sa vie sentimentale suite à sa rencontre avec Marcello Muratori (Eugenio Franceschini), héritier d'une maison de mode de luxe.

La cinquième saison a franchi un cap historique. En seulement onze jours, la série a enregistré 26,8 millions de vues à travers le monde. Elle s'est hissée au rang de série la plus regardée dans 24 pays, dont la France, l'Italie, le Brésil et l'Allemagne. Cerise (inexpliquée) sur le gâteau, la saison 5 d'Emily in Paris est parvenue à intégrer le top 10 dans 91 pays.

Emily In Paris - Saison 5 - Bande-annonce 👇

Vidéo: youtube
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Voici notre top des meilleures séries de l'année 2025
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Sydney Sweeney a passé ses vacances en Suisse romande
Alors qu’elle aurait pu rester peinarde au chaud dans sa baraque des Keys, en Floride, la star hollywoodienne a choisi de skier dans les Alpes et de se frayer un chemin jusqu’au marché de Noël de Montreux.
En ce moment dans les salles obscures romandes avec le film La Femme de ménage, Sydney Sweeney, 28 ans, a manifestement décidé de s’offrir un shot de températures négatives pour les fêtes de fin d’année. Aspen? Vail? Park City? Rien de tout ça. Avec des skis et quelques copines sous le bras, la star hollywoodienne a quitté ses Keys paradisiaques et s’est envolée pour les Alpes, histoire de décompresser un peu.
L’article