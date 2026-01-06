«Emily in Paris» revient nous hanter

Lily Collins tiendra le rôle principal de la sixième saison d'Emily in Paris. Image: GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX

«Emily in Paris» revient (encore) nous hanter

«Emily in Paris» nous a déjà achevés avec cinq saisons aussi niaises que délicieusement rose bonbon. Les fans inconditionnels de la série peuvent déjà se réjouir: la prochaine salve est assurée.

Imke Gerriets / watson.de

La série à succès portée par Lily Collins a fait son retour le 18 décembre 2025 avec de nouveaux épisodes. Pas moins de dix épisodes inédits d'Emily in Paris ont été mis en ligne à cette date.

Lily Collins y prête ses traits à Emily Cooper. Cette Américaine, initialement venue à Paris pour le travail, se trouve désormais à Rome, mais s'apprête à faire son grand retour dans la capitale française.

Notre avis sur cette dernière saison👇 J’ai regardé Emily in Paris pour que vous n’ayez pas à le faire

Que les fans se réjouissent: Netflix vient d'annoncer que Emily in Paris est officiellement renouvelée, et que les fans n'auront donc pas encore à faire leurs adieux à l'intrigue de cette comédie romantique.

«Emily in Paris» ne nous épargne pas

On sait d'ores et déjà qu'Emily in Paris se poursuivra avec une sixième saison. Le site d'accompagnement de Netflix, Tudum, souligne que cette nouvelle tombe juste après le lancement réussi de la cinquième saison.

Cela confirme que l’intérêt pour la série ne faiblit pas, même après les derniers épisodes parfois critiqués en raison de leur manque d'originalité. De quoi donner à Emily Cooper (Lily Collins) une raison supplémentaire de prolonger son séjour en Europe.

Encore une nouvelle destination?

Le créateur de la série, Darren Star, a déjà levé un coin du voile sur l'avenir d'Emily lors d'une conférence de presse en décembre:

«Il y a beaucoup d'endroits que j'aimerais explorer. Mais je pense que la série suit simplement son cours, de façon très naturelle»

Et il poursuit: «Elle ne quittera jamais son décor habituel de façon permanente. Mais si je peux emmener les téléspectateurs en voyage ailleurs, je le ferais avec grand plaisir... C'est amusant d'y réfléchir.»

Pour l'instant, on ignore cependant quelle sera la destination réelle de la célèbre héroïne dans cette prochaine saison.

Aucune information n'a encore été communiquée quant à la date de sortie de ces nouveaux épisodes, alors qu'Emily Cooper vient de s'envoler pour Rome pour des raisons tant professionnelles que personnelles. Un voyage qui a d'ailleurs totalement bouleversé sa vie sentimentale suite à sa rencontre avec Marcello Muratori (Eugenio Franceschini), héritier d'une maison de mode de luxe.

La cinquième saison a franchi un cap historique. En seulement onze jours, la série a enregistré 26,8 millions de vues à travers le monde. Elle s'est hissée au rang de série la plus regardée dans 24 pays, dont la France, l'Italie, le Brésil et l'Allemagne. Cerise (inexpliquée) sur le gâteau, la saison 5 d'Emily in Paris est parvenue à intégrer le top 10 dans 91 pays.