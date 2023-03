Image: sda

L'acteur Lance Reddick subitement décédé

L'acteur américain Lance Reddick est subitement décédé à l'âge de 60 ans. Il a été retrouvé sans vie à son domicile par la police. L'homme ne s'était pas rendu à l'avant-première du dernier film dans lequel il jouait: John Wick 4.

On l'avait vu derrière le comptoir d'un hôtel très spécial dans John Wick, mais aussi durant plusieurs saisons des séries The Wire, Fringe et Oz: l'acteur Lance Reddick est subitement décédé à l'âge de 60 ans, a indiqué son agent.

L'acteur serait décédé de «causes naturelles», indique le site spécialisé TMZ. La police l'a retrouvé décédé vendredi à son domicile, à Los Angeles.

A l'affiche du quatrième volet de la saga John Wick, Lance Reddick ne s’était pas rendu à l’avant-première du film à New York, mercredi. Il a préféré publier des photos sur Instagram où on le voit avec ses chiens, dans son canapé.

Il a percé avec The Wire

L'acteur s'est fait un nom à Hollywood en 2000, grâce à la série Oz de la chaîne HBO. Il y jouait un détective infiltré en prison pour lutter contre le trafic de drogue, qui sombre rapidement dans l'addiction.

Mais c'est avec The Wire (Sur écoute) qu'il a véritablement percé. Souvent décrite comme l'une des meilleures séries télévisées de tous les temps, elle suivait la lutte d'une brigade de la police anti-stupéfiants contre les gangs de la ville de Baltimore. Lance Reddick y incarnait le lieutenant Cedric Daniels, un officier consciencieux et un brin idéaliste.

Lance Reddick était marié et avait deux enfants, selon son agente, Mia Hansen. «Lance nous manquera beaucoup», a-t-elle ajouté.

(acu/ats)