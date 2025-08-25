A Big Bold Beautiful Journey est un conte fantastique dans lequel deux protagonistes vont voyager dans leurs souvenirs. Image: Colombia Pictures

Voici le prochain carton de Margot Robbie et Colin Farrell

A Big Bold Beautiful Journey raconte comment deux célibataires, incarnés par Margot Robbie et Colin Farrell, vont visiter leurs souvenirs dans une romance aux dimensions fantastiques.

C'est avec une bande-annonce poétique que se présente le long-métrage A Big Bold Beautiful Journey qui sortira en salle le 1er octobre. Ce film, réalisé par le cinéaste américano-coréen Kogonada raconte une odyssée fantastique entre deux célibataires incarnés par Margot Robbie (Barbie) et Colin Farrell (The Batman), à travers leurs souvenirs.

C’est l’histoire de Sarah et David, deux âmes solitaires qui se rencontrent lors du mariage d’un ami commun. Lors d’une balade en pleine campagne, ils découvrent une porte qui, une fois franchie, les plonge dans leurs passés respectifs. Chacun devient témoin des moments qui ont façonné l’autre, entre chagrins, erreurs et instants déterminants. On voit ainsi David retourner au lycée, tandis que Sarah revisite un lieu qu’elle fréquentait avec sa mère. Ces souvenirs, à la fois lourds et précieux, ont forgé leur parcours et pourraient bien influencer leur avenir.

A Big Bold Beautiful Journey: bande-annonce

Un film d'auteur

Né en Corée du Sud, le réalisateur Kogonada s’est d’abord fait connaître grâce à ses documentaires sur des figures emblématiques du cinéma, avant de passer à la réalisation de long-métrages avec une filmographie encore maigre, mais remarquée.

Son premier film, Columbus (2017), a été présenté en première au festival de Sundance, tandis que son deuxième, After Yang (2021), sa première collaboration avec Colin Farrell, a été sélectionné au Festival de Cannes. Récemment, il a également produit et réalisé plusieurs épisodes de la série Pachinko (Apple TV+), qui a remporté plusieurs prix, dont celui de la meilleure série en langue étrangère aux Critics Choice Awards.

Autour de l'alchimie qui lie Margot Robbie et Colin Farrell, la distribution inclut également Kevin Kline (Disclaimer), Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim) et Billy Magnussen (Lilo & Stitch).

Le film est écrit par Seth Reiss, qui s'était fait remarquer avec le film The Menu en 2022. A Big Bold Beautiful Journey sortira le 1er octobre 2025 dans les cinémas suisses.