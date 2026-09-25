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Saw est de retour et son nouveau réalisateur promet du très sale

Après plusieurs années d’incertitude, la saga Saw aura bien droit à un onzième film, réalisé par Mike P. Nelson.
Billy a repris son tricycle: la célèbre marionnette de Saw a servi à annoncer officiellement le retour de la franchise pour un onzième volet.image: x/watson

Il vous avait manqué?

Après des années de reports, de querelles en coulisses et un projet qui semblait carrément mort, Saw XI vient officiellement de sortir de son piège: Jigsaw reviendra au cinéma avec un nouveau réalisateur.
25.09.2026, 20:4325.09.2026, 20:43

«Je vous ai manqué?» C’est avec cette petite question que la franchise Saw a officialisé jeudi son retour. Dans une courte vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, la célèbre marionnette Billy pédale sur son tricycle avant que la caméra ne dévoile un scénario simplement intitulé Untitled Saw.

Juste en dessous apparaît le nom de son nouveau réalisateur: Mike P. Nelson.

Le cinéaste américain, notamment derrière le reboot de Wrong Turn et Silent Night, Deadly Night, aura donc la lourde tâche de ressusciter une saga que l’on pensait sérieusement mal en point.

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En effet, ce onzième volet revient de loin. Annoncé dans la foulée du succès de Saw X, sorti en 2023, Saw XI devait initialement débarquer au cinéma en septembre 2024. Il avait ensuite été repoussé à septembre 2025, avant de disparaître du calendrier. En mars 2025, le scénariste Patrick Melton avait expliqué au Hollywood Reporter que le projet était bloqué par des désaccords entre producteurs et Lionsgate, sans rapport avec son contenu créatif.

Depuis, la franchise a changé de mains: selon Entertainment Weekly, Blumhouse a récupéré en 2025 la participation de Twisted Pictures dans Saw. Lionsgate reste distributeur tandis qu’Atomic Monster, la société de James Wan intégrée à Blumhouse, produira le nouveau film.

Le «papa» de Saw revient

Et ce changement permet surtout un retour symbolique. James Wan, réalisateur du tout premier Saw en 2004 et cocréateur de la franchise avec Leigh Whannell, reprend un rôle important à la production. Jason Blum et Whannell produiront également le film.

22 ans après le premier opus, James Wan est de retour aux manettes.
22 ans après le premier opus, James Wan est de retour aux manettes.

Le scénario a, lui aussi, changé: il est désormais signé Gregory Weidman et Geoff Tock, qui ont notamment travaillé sur la série Dune: Prophecy. Il ne s’agira pas d’un reboot, le film devant poursuivre la mythologie existante de la franchise.

Mike P. Nelson promet déjà un retour aux fondamentaux, avec le mystère du film original mais aussi de «nouvelles idées sanglantes complètement dingues».

«Greg, Geoff et James ont concocté un scénario tellement déjanté qu'il conserve le mystère de l'original tout en explorant de nouvelles idées sanglantes et insensées qui s'accordent parfaitement avec la morale brutale de la franchise. Que le spectacle commence!»
Mike P. Nelson, dans un communiqué transmis à ET

James Wan estime, lui, que le réalisateur possède une voix «brute et singulière» susceptible d’apporter quelque chose de nouveau à la saga.

Le dernier volet, Saw X, avait en tout cas prouvé que la machine avait encore quelques pièges en réserve. Produit pour environ 13 millions de dollars, il avait rapporté plus de 125 millions dans le monde.

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Reste une foule de questions: aucune date de sortie n’a encore été annoncée et le casting demeure secret. On ignore donc notamment si Tobin Bell, l’increvable interprète de John Kramer/Jigsaw, sera de retour. Après trois ans d’incertitude, une seule chose est désormais certaine: le jeu n’est pas terminé. (mbr)

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