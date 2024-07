Vidéo: watson

Qui est Peggy, la chienne la plus moche et célèbre de Hollywood?

Après avoir remporté le concours du «chien le plus laid de Grande-Bretagne», Peggy vole la vedette à Ryan Reynolds dans Deadpool & Wolverine. Qui est ce petit animal hirsute à la langue bien pendue? Portrait.

Vous avez dit moi, moche et célèbre? Cet été, même si elle donne l'impression d'avoir enquillé douze nuits blanches, Peggy vit un véritable rêve éveillé. Depuis la sortie du film Deadpool & Wolverine, ce petit canidé à la crête punk et à la langue interminable est trimballé sur les tapis rouges américains, recevant en prime, des quintaux de bisous et de cuddles de la part de Ryan Reynolds himself.

Dans ce troisième volet du plus loufoque des superhéros de Marvel, Peggy a donc droit à son costume rouge et noir pour incarner Mary Puppins, autrement dit... Dogpool. (Il y a trop de jeux de mots dans la phrase précédente pour qu'on vous les explique, n'est-ce pas?)

Une véritable revanche sur la vie pour ce croisement improbable entre un carlin et un chien chinois, qui brille par sa fantastique et attachante laideur. Une disgrâce physique si évidente que Peggy a déjà remporté le pire concours au monde: le chien le plus moche de Grande-Bretagne en 2023. Forcément, sa maman Holly Middleton (rien à voir avec Kate) ne tarit pas d'éloges sur son bébé qui est «belle à l'intérieur comme à l'extérieur».

«Elle me faisait de la peine quand je l'ai vue pour la première fois au refuge. Peggy, c'est comme de la pâte à tartiner Marmite, soit on aime, soit on déteste!» Holly Middleton, propriétaire de la chienne la plus laide de Grande-Bretagne

On veut bien lui laisser le bénéfice du doute, sachant que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde (paraît-il). Toujours est-il que sa crête, son regard de cul de bouteille et sa langue qui pendouille lui ont fait craquer le jury du concours britannique.

«Nous n'aurions jamais imaginé découvrir une star, mais c'est exactement ce qui s'est passé» Les organisateurs du concours de laideur, à la BBC

Taquine et bonne joueuse, Holly Middleton avouait au sortir du concours que ses potes croyaient très fort aux chances de cette petite chienne adoptée en 2018, quand elle avait six mois et «était le dernier chiot d'une portée accidentelle». Et alors? N'est-ce pas souvent par accident que l'on finit star de cinéma?

L'un des prix reçus pour avoir été élue «chien le plus laid de Grand-Bretagne» avait permis à cette étrange éponge mouillée de se refaire la façade. Une séance de soin qui fera de Peggy un chien «beaucoup plus doux, moins odorant, avec des poils beaucoup plus soyeux», selon sa maman, toujours à la chaîne britannique BBC.

Le résultat?

Après plusieurs apparitions télé et quelques pubs pour renflouer les fins de mois, un matin, Peggy a entendu sonner à la porte et... coucou, c'est Hollywood! Depuis mercredi dernier, date de la sortie du troisième volet de Deadpool, c'est une véritable frénésie qui s'empare de la chienne la plus laide du Royaume-Uni.

Son propre compte Instagram explose et la moindre de ses apparitions rappelle les sombres heures du succès de Justin Bieber.

Au fait, pourquoi diable y a-t-il un chien dans Deadpool? «Dogpool est apparu pour la première fois dans le comics «Prelude to Deadpool Corps #3» en 2010 et vit sur la Terre-103173. Un univers parallèle au sein duquel des scientifiques mènent le Projet Mascara-X et font des tests sur un chien nommé Wilson dans l'espoir de créer un nouveau procédé pour la société Babelline Cosmetic qui donnerait à ses clients une jeunesse éternelle.» Selon le site Allociné

«Vous l'aurez compris, Dogpool est un variant de Deadpool» Oui, on a compris.

Le début d'une grande carrière?