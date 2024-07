♫ «Life is a mystery. I hear you call my name… and it feels like home…» ♪ Image: Marvel

«Deadpool & Wolverine», le film de superhéros dont je rêvais

Le cross-over le plus attendu de l'année sort enfin ce 24 juillet au cinéma. Avec son humour, sa violence et ses nombreux caméos, le film tient-il toutes ses promesses?

Le film Deadpool & Wolverine sonne comme un doux fantasme pour tous les fans de comics. Non pas que c'est la première fois que nous voyons ce duo au cinéma, au contraire, puisque c'était déjà le cas en 2009 dans le très mauvais film X-Men Origins: Wolverine, mais parce que pour la première fois, ce cross-over se rapproche le plus de ce qui existe sur papier depuis Avengers: Endgame et ces dizaines de héros se battant ensemble.

Et comme Deadpool est un personnage qui brise le quatrième mur en ayant conscience d'être un héros de fiction, le film profite également de se moquer ouvertement de l'industrie hollywoodienne et des studios qui ont accouché des super-héros au cinéma. Ainsi, pour comprendre une bonne partie des vannes méta qui sortent de la bouche de Ryan Reynolds, un petit rappel des faits s'impose.

Pour cette raison, je ne vous parlerai pas de l'intrigue, ni des nombreuses surprises (vraiment, vous n'êtes pas prêts) qui vous attendent, pour ne rien vous gâcher. Je vais simplement vous aider à raccrocher les wagons pour que vous puissiez, vous aussi, en profiter comme un bon geek qui se respecte lorsque vous irez le voir.

Évidemment, nous sommes dans la continuité de Deadpool 1 et 2, le film s'accompagne donc de son quintal de blagues de cul et d'ultra-violence extrêmement stylisée sur de la musique pop. Si les films précédents n'étaient pas à votre goût, il se pourrait bien que l'expérience soit un peu entachée.

C'est quoi tout ce cinéma?

Deadpool et Wolverine ont pour point commun d'être tous deux des héros de comics issus de l'univers des X-men et tous deux ayant eu leurs droits d'adaptation au cinéma dans les mains du studio 20th Century Fox.

Ci-gît le logo de feu le studio 20th Century Fox. Image: Marvel

En effet, à l'époque, les effets spéciaux numériques n'étaient pas encore à leur apogée et les films de super-héros n'étaient pas encore un genre à part entière. Marvel Comics était au bord de la faillite et pour renflouer les caisses, cette maison d'édition a vendu les droits de ses personnages à divers studios hollywoodiens.

Les films X-Men de la 20th Century Fox et le Spider-Man de Sony initièrent le genre du film de superhéros au début du millénaire. Des succès sans précédant qui virent un nombre d'adaptations à la qualité fortement discutable fleurir, allant des Quatres Fantastiques en passant par Dardevil, Blade ou The Punisher. Marvel Studio, ayant les droits de ses Avengers dans son catalogue, décida alors de créer son univers cinématographique connecté, le fameux MCU (Marvel Cinématographique Universe) intronisé par Iron Man et Hulk. La suite, on la connait: un rachat par Disney en 2009 et des milliards de dollars au box-office.

Jusqu'à son rachat par Disney en 2020, le studio 20th Century Fox continuait de capitaliser sur ses films X-Men en sortant une dizaine de longs métrages, ainsi qu'une trilogie centrée sur le personnage de Wolverine. Le dernier volet, Logan (2018), se concluait d'ailleurs par la mort du personnage, faisant de Hugh Jackman un super-héros à la retraite.

Dafne Keen qui incarnait X-23 dans Logan est de retour. Image: Marvel

Si je vous raconte tout cela, c'est parce que Deadpool & Wolverine est avant tout un film posthume de cette ère désormais révolue après le rachat de la 21st Century Fox par The Walt Disney Company. Le film est un véritable hommage à la saga X-Men et aux diverses adaptations, avortées ou non, des héros Marvel en dehors du MCU. Le film est blindé de caméos, et chacun d'entre eux est justifié.

C'est également une lettre d'amour aux comics, dont les adaptations cinématographiques étaient bien loin des versions papiers. Ainsi, voir Wolverine apparaître enfin dans son costume jaune à l'écran est une expérience absolument jouissive qui aura bien valu ses 24 ans d'attente.

Une histoire de multivers

Deadpool & Wolverine continue sur la lancée initiée par Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness: corriger les erreurs du passé et offrir aux fans ce qu'ils ont toujours imaginé grâce au concept du multivers. En rendant possibles les réalités alternatives, toutes les adaptations existantes deviennent ainsi canon.

Et pour expliquer le concept du multivers dans ses moindres détails, Marvel a créé la série Loki, dont les deux saisons sont disponibles sur Disney+. L'antagoniste du premier film Avengers en 2012 et frère de Thor a su voir son arc le transformer en antihéros en devenant un agent du TVA, le Tribunal des Variations Anachroniques. Il s'agit d'une police du temps chargé de veiller au grain sur les différentes lignes temporelles du multivers.

Lorsqu'un personnage s'amuse à jouer avec le tourbillon d'improbabilité que sont les univers parallèles ou le voyage dans le temps, le TVA est là pour réparer les dégâts. Ce à quoi notre bon vieux Deadpool devra forcément répondre puisque celui-ci était retourné dans le temps à la fin du deuxième volet pour sauver sa bien-aimée d'une mort certaine grâce à la montre temporelle de Cable.

Le Wolverine qu'on a toujours voulu voir. Image: Marvel

Si pour beaucoup, Marvel est synonyme de fatigue, ce qui semble être le cas au vu des chiffres décevants au box- office des derniers films de super-héros, le studio a tout misé sur Deadpool & Wolverine, à tel point qu'il est le seul et unique film Marvel à sortir en 2024 avant Captain America: Brave New World le 12 février 2025.

C'est peu dire que le film est très attendu au vu des 365 millions de vues en 24h qui ont suivi la première bande-annonce du film dévoilée à la mi-temps du Superbowl en février dernier.

Avec un tel engouement, il est fort probable que la salle se mette dans tous ses états pour crier et applaudir comme ce fut le cas durant Avengers: Endgame ou Spider-Man: No Way Home. Parce que si Deadpool & Wolverine n'échappe pas à un humour lourdaud qui ne plaira pas à tout le monde, il tient néanmoins toutes ses promesses: celles d'offrir aux fans des X-Men un dernier tour de piste, grandiose, à Wolverine.

«Deadpool & Wolverine» sort sur les écrans romands le 24 juillet 2024. Durée: 2h 7m.