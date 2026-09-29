assez dégagé18°
DE | FR
burger
Divertissement
Cinéma

Le réalisateur Jon Watts est pressenti pour réaliser Star Wars

John Watts
Le cinéaste américain Jon Watts a réalisé la trilogie Homecoming de l'univers cinématographique Marvel (MCU).

La nouvelle trilogie «Star Wars» aurait trouvé son réalisateur

On pensait la saga Skywalker terminée, et pourtant, un 10e film est prévu pour 2028. Celui-ci a déjà un réalisateur: Jon Watts, que l’on connaît notamment pour avoir adapté Spider-Man chez Marvel.
29.09.2026, 20:5929.09.2026, 20:59
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Il y a sept ans, Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker marquait la fin de la dynastie la plus célèbre de cette galaxie lointaine, très lointaine, que l’on croyait définitivement enterrée. Alors que tout semblait tourner autour d'un univers étendu de la saga, il semble que Disney se refuse à la laisser en paix.

C’est donc une nouvelle trilogie qui est prévue, déjà en cours d’écriture depuis 2024 par le scénariste Simon Kinberg, connu pour son travail sur la saga X-Men (dont certains des volets les plus décriés). Quant à la réalisation, ceux qui espéraient voir Christopher Nolan porter sa vision de Star Wars risquent d’être déçus, puisque ce dixième volet sera confié à Jon Watts, réalisateur des trois précédents films Spider-Man avec Tom Holland, sortis avant Brand New Day.

Spider-Man pulvérise un record vieux de dix ans
Spider-Man pulvérise un record vieux de dix ans

De ce nouveau départ de la saga, on ne sait encore que peu de choses, si ce n’est qu’il est pour bientôt, puisqu’il devrait arriver d’ici deux ans. Cette nouvelle trilogie se concentrera sur la suite des aventures multigénérationnelles de la famille Skywalker, bien que cela semble quelque peu tarabiscoté, étant donné qu’aucun d'entre eux n'est en vie, chacun ayant été sacrifié dans les films précédents.

On sait néanmoins que Daisy Ridley devrait reprendre le rôle de Rey, qui s’était attribué le nom de Skywalker à la fin du neuvième épisode. Il est fort probable que ces prochains longs métrages introduisent également de nouveaux personnages. Comme le souligne The Hollywood Reporter, les projets étant encore en développement, tout peut encore changer. Disney n’a pas encore donné son feu vert pour le tournage.

Jon Watts n’est pas totalement étranger à l’univers créé par George Lucas, puisqu’on lui doit également la série Skeleton Crew, avec Jude Law, sortie en 2024. Une bonne surprise, puisque la série a su se démarquer en proposant une véritable aventure spatiale à hauteur d’enfant, dans une sorte de Goonies (1985) à la sauce Star Wars. De plus, avec le succès de Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) et Spider-Man: No Way Home (2021), le réalisateur américain a prouvé à plusieurs reprises qu’il savait faire des blockbusters.

Voici à quoi ressemble le prochain «Star Wars» avec Ryan Gosling
Voici à quoi ressemble le prochain «Star Wars» avec Ryan Gosling

D’ici là, le prochain rendez-vous au cinéma pour les fans aura lieu le 27 mai 2027 avec Starfighter, réalisé par Shawn Levy et porté par Ryan Gosling. La date de sortie n’est pas anodine, puisqu’elle coïncidera avec le 50e anniversaire de Star Wars, dont le premier volet est sorti le 25 mai 1977.

Fan de cinéma? Ces articles pourraient vous intéresser!
Il manque un truc capital à ce nouveau film sur Oasis
Il manque un truc capital à ce nouveau film sur Oasis
de Jonas Rippstein
«Dix pour cent» est de retour: voici ce qui vous attend sur Netflix
«Dix pour cent» est de retour: voici ce qui vous attend sur Netflix
de Anne Pascale REBOUL
C&#039;est l&#039;un des pires films de l&#039;année
3
C'est l'un des pires films de l'année
de Sainath Bovay
La fille de Stanley Kubrick démonte ce complot qui fascine depuis 27 ans
La fille de Stanley Kubrick démonte ce complot qui fascine depuis 27 ans
de Marine Brunner
Thèmes
21 photos du tournage de la première trilogie de Star Wars
1 / 22
21 photos du tournage de la première trilogie de Star Wars
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Aux Etats-Unis, Dark Vador se mobilise contre la vidéosurveillance
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Lady Gaga a traversé «des moments de désespoir»
Elle rêvait depuis près de quinze ans de devenir mère. En juin dernier, Lady Gaga a finalement accueilli une petite fille, Rose Bean, née par mère porteuse. Mais derrière cet heureux événement se cache, selon de nouvelles informations de la presse américaine, un parcours long et émotionnellement éprouvant.
«Je veux des enfants, je veux une équipe de football d'enfants et je veux un mari.» En 2012, face à Oprah Winfrey, Lady Gaga ne cachait déjà pas ses ambitions familiales. La chanteuse, alors âgée de 25 ans, précisait qu’une poignée d’enfants lui suffirait et confiait surtout vouloir un jour «faire l’expérience» d’une grossesse.
L’article