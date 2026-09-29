Le cinéaste américain Jon Watts a réalisé la trilogie Homecoming de l'univers cinématographique Marvel (MCU).

La nouvelle trilogie «Star Wars» aurait trouvé son réalisateur

On pensait la saga Skywalker terminée, et pourtant, un 10e film est prévu pour 2028. Celui-ci a déjà un réalisateur: Jon Watts, que l’on connaît notamment pour avoir adapté Spider-Man chez Marvel.

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Il y a sept ans, Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker marquait la fin de la dynastie la plus célèbre de cette galaxie lointaine, très lointaine, que l’on croyait définitivement enterrée. Alors que tout semblait tourner autour d'un univers étendu de la saga, il semble que Disney se refuse à la laisser en paix.

C’est donc une nouvelle trilogie qui est prévue, déjà en cours d’écriture depuis 2024 par le scénariste Simon Kinberg, connu pour son travail sur la saga X-Men (dont certains des volets les plus décriés). Quant à la réalisation, ceux qui espéraient voir Christopher Nolan porter sa vision de Star Wars risquent d’être déçus, puisque ce dixième volet sera confié à Jon Watts, réalisateur des trois précédents films Spider-Man avec Tom Holland, sortis avant Brand New Day.

De ce nouveau départ de la saga, on ne sait encore que peu de choses, si ce n’est qu’il est pour bientôt, puisqu’il devrait arriver d’ici deux ans. Cette nouvelle trilogie se concentrera sur la suite des aventures multigénérationnelles de la famille Skywalker, bien que cela semble quelque peu tarabiscoté, étant donné qu’aucun d'entre eux n'est en vie, chacun ayant été sacrifié dans les films précédents.

On sait néanmoins que Daisy Ridley devrait reprendre le rôle de Rey, qui s’était attribué le nom de Skywalker à la fin du neuvième épisode. Il est fort probable que ces prochains longs métrages introduisent également de nouveaux personnages. Comme le souligne The Hollywood Reporter, les projets étant encore en développement, tout peut encore changer. Disney n’a pas encore donné son feu vert pour le tournage.

Jon Watts n’est pas totalement étranger à l’univers créé par George Lucas, puisqu’on lui doit également la série Skeleton Crew, avec Jude Law, sortie en 2024. Une bonne surprise, puisque la série a su se démarquer en proposant une véritable aventure spatiale à hauteur d’enfant, dans une sorte de Goonies (1985) à la sauce Star Wars. De plus, avec le succès de Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) et Spider-Man: No Way Home (2021), le réalisateur américain a prouvé à plusieurs reprises qu’il savait faire des blockbusters.

D’ici là, le prochain rendez-vous au cinéma pour les fans aura lieu le 27 mai 2027 avec Starfighter, réalisé par Shawn Levy et porté par Ryan Gosling. La date de sortie n’est pas anodine, puisqu’elle coïncidera avec le 50e anniversaire de Star Wars, dont le premier volet est sorti le 25 mai 1977.