Star Wars: Starfighter, avec Ryan Gosling et Flynn Gray dans les rôles principaux, devrait sortir au cinéma en mai 2027. Image: ed miller/ lucasfilm

Voici à quoi ressemble le prochain «Star Wars» avec Ryan Gosling

La production du prochain succès Star Wars a officiellement commencé. La star hollywoodienne Ryan Gosling y tient le rôle principal, et Amy Adams, six fois nominée aux Oscars, y participe également.

Un nouveau film Star Wars, intitulé Star Wars: Starfighter est annoncé pour mai 2027. Ryan Gosling y tiendra le rôle principal, Shawn Levy sera à la réalisation et le scénario a été écrit par Jonathan Tropper.

De nouvelles personnes rejoignent officiellement l'équipe: Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings et Amy Adams, six fois nominée aux Oscars.

Star Wars: Starfighter sera le prochain film de la franchise à sortir au cinéma, après The Mandalorian and Grogu, dont la sortie est prévue en mai 2026. Starfighter est un film autonome, il ne fait donc pas partie d'une saga et n'est pas non plus lié à une série.

Le tournage se déroule en Grande-Bretagne et a déjà commencé. Voici la première image:

Image: x

Ce projet est un rêve devenu réalité pour le réalisateur Shawn Levy.

«Je suis absolument ravi et honoré que nous commencions la production de "Star Wars: Starfighter". Depuis que Kathy Kennedy m'a appelé pour m'inviter à développer une nouvelle aventure dans cette incroyable galaxie, c'est un rêve devenu réalité pour moi, à la fois sur le plan créatif et personnel. "Star Wars" a façonné ma compréhension de l'impact que les histoires peuvent avoir, et de la façon dont les personnages et les moments cinématographiques peuvent nous accompagner toute une vie. Faire partie de cet univers et travailler avec des collègues aussi brillants devant et derrière la caméra est l'expérience la plus excitante de ma vie.» Shawn Levy

Le scénario est, à ce jour, gardé secret par Lucasfilm. Cependant, la photo publiée dans l'annonce laisse penser que le personnage de Ryan Gosling prendra une sorte de rôle de protecteur ou de mentor pour celui interprété par Flynn Gray.

Cela suggérerait une relation adulte-enfant, un thème récurrent dans la saga Star Wars et au cœur de séries comme The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Skeleton Crew et du film La Menace fantôme.

(cmu)