Dakota Johnson travaille désormais avec un coordinateur d'intimité qui l'accompagne lors du tournage de scènes de sexe. (Source: IMAGO/James Shaw / Avalon)

Dakota Johnson se confie: «Je suis une personne sexuelle»

Dans une interview, Dakota Johnson s'est ouvertement exprimée sur les scènes de nu. Et elle explique le rôle joué par sa mère à ce sujet.

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Dakota Johnson s'est livrée avec une rareté surprenante sur la sexualité, l'image corporelle et son métier lors de plusieurs interviews. Elle s'est récemment confiée au média américain Deadline ainsi que dans le podcast Good Hang With Amy Poehler sur son éducation et sa manière d'aborder les scènes intimes. The Sun vient de reprendre ses déclarations.

Lors de son échange avec le journal britannique, Johnson s'est décrite comme une «personne sexuelle». Sa mère Melanie Griffith abordait les questions corporelles de façon très libre, contrairement aux parents de la plupart de ses amis.

«Elle me parlait de sexe, à quel point c'est précieux et important», a déclaré Johnson. Melanie Griffith l'a élevée dans l'idée d'être fière de son corps et de l'aimer. L'actrice de 36 ans lui en est reconnaissante, y compris au regard de son travail: cela lui permet de s'appuyer dessus et d'offrir un jeu qui lui semble authentique. Dans son métier, c'est un domaine où elle se sent «audacieuse»: «quand c'est utilisé judicieusement dans une histoire, c'est essentiel», a affirmé Johnson.

Dans le podcast «Good Hang With Amy Poehler» en 2025, Johnson racontait que lors des tournages de scènes intimes, elle s'était longtemps contentée de «faire des bruits comme si on faisait l'amour». Ce n'est que récemment qu'elle a commencé à collaborer avec un coordinateur d'intimité, lequel lui a fait découvrir différentes manières d'interpréter des scènes de sexe. On lui a, par exemple, suggéré l'utilisation d'un ballon de Pilates pour accompagner certains mouvements.

Il lui arrive aussi de tourner ce genre de scènes seule, lorsqu'elle est l'unique personne à l'écran: «Alors je me contorsionne tout simplement et je gémis... ou je me heurte contre la tête de lit», a expliqué Johnson.

La fille de Melanie Griffith et Don Johnson s'est fait connaître principalement grâce à la trilogie Fifty Shades of Grey, dans laquelle elle incarnait Anastasia Steele dès 2015. Prochainement, Johnson sera à l'affiche du thriller Verity. Le film sort au cinéma le 2 octobre 2026, aux côtés d'Anne Hathaway et de Josh Hartnett. Il s'inspire du roman de l'auteure à succès américaine Colleen Hoover. (Birthe Wenge/t-online)

Traduit par jod