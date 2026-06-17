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«Toy Story Challenge»: Quand les tiktokeurs se prennent pour des jouets

Vidéo: watson

Connaissez-vous le «Toy Story Challenge»?

Pour célébrer le retour de Toy Story au cinéma, les internautes s’amusent à reproduire le moment où les jouets se figent dès qu’un humain fait son apparition.
17.06.2026, 16:5517.06.2026, 16:55
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Voilà plus de trois décennies que les jouets d’Andy vivent en cachette lorsque personne ne les regarde. Dans les cinq films de la saga Toy Story, dont le dernier volet vient de sortir, on peut fréquemment voir Woody, Buzz l’Eclair et tous leurs amis se figer, tomber au sol et reprendre leur position d’objet dès qu’un humain se fait entendre.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article, cette situation comique est devenu un défi pour les internautes qui se sont amusés à recréer cette situation dans la vraie vie. Nommé «Toy Story Challenge», le principe est simple: dès que la chanson phare du film, You've Got a Friend in Me de Randy Newman retentit, les participants doivent se comporter comme des jouets et rester totalement immobiles, peu importe leur position, quitte à tomber au sol droit comme des bâtons.

La nouvelle chanson est d'ailleurs signée Taylor swift:

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Si la plupart des gens le font de manière amusante, c’est du côté des pratiquants de gymnastique que le défi a été pris le plus au sérieux, notamment grâce à l’usage de tapis de gym qui leur permet de réaliser des chutes plus vraies que nature. C’est notamment le cas des gymnastes Rebekah Bean Ripley (@rebekahbean) et Chiara Andrew (@chiaradandrew), dont les cascades sont réellement impressionnantes. Leurs vidéos cumulent des millions de vues.

Toy Story 5 est sorti ce mercredi 17 juin et signe le retour à la réalisation d’Andrew Stanton, scénariste de toute la saga et metteur en scène de films mythiques du studio, comme Le Monde de Nemo et WALL-E. Ce cinquième volet aborde l'arrivée du numérique dans le monde de l'enfance, lorsque la jeune Bonnie reçoit une tablette numérique nommée LilyPad.

Vidéo: watson
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