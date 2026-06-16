Grâce à son tube Disney, Taylor Swift dépasse désormais Drake et Rihanna. getty/watson

Disney permet à Taylor Swift de décrocher un énième record

La superstar américaine continue d’empiler les performances et les records. Grâce à la chanson principale de Toy Story 5, Taylor Swift décroche un quinzième numéro un au Billboard Hot 100 et se rapproche encore un peu plus des Beatles et de Mariah Carey.

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Taylor Swift n’a visiblement pas l’intention de quitter le sommet des classements. La chanteuse américaine vient de signer un nouvel exploit avec «I Knew It, I Knew You», le titre principal de la bande originale de Toy Story 5, qui fait directement son entrée à la première place du prestigieux Billboard Hot 100.

Il s’agit du quinzième numéro un de sa carrière aux Etats-Unis. Un cap symbolique qui lui permet de s’installer seule à la troisième place des artistes ayant cumulé le plus de titres en tête du classement américain. Devant elle ne figurent plus que les Beatles, avec 20 numéros un, et Mariah Carey, qui en totalise 19. Taylor Swift dépasse ainsi Rihanna et Drake, avec lesquels elle partageait jusqu’ici la troisième marche du podium.

Le succès est également historique pour Disney. Depuis la création du Hot 100, seules deux chansons issues de films d’animation Disney avaient déjà atteint la première place: «A Whole New World» d’Aladdin en 1993 et «We Don’t Talk About Bruno» d’Encanto en 2022. Selon Billboard, «I Knew It, I Knew You» a enregistré 27,2 millions d’écoutes en streaming lors de sa première semaine d’exploitation.

Le morceau a également bénéficié d’une forte diffusion à la radio, notamment sur les stations country, un terrain que Taylor Swift n’avait plus réellement privilégié depuis son virage pop amorcé avec l’album 1989. Le titre s’est aussi imposé à la première place du classement country américain, devenant le dixième numéro un de la chanteuse dans cette catégorie. (mbr)

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