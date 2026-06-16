en partie ensoleillé20°
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

Taylor Swift décroche un énième record grâce à Toy Story 5

Grâce à la chanson principale de Toy Story 5, Taylor Swift décroche un quinzième numéro un au Billboard Hot 100
Grâce à son tube Disney, Taylor Swift dépasse désormais Drake et Rihanna.getty/watson

Disney permet à Taylor Swift de décrocher un énième record

La superstar américaine continue d’empiler les performances et les records. Grâce à la chanson principale de Toy Story 5, Taylor Swift décroche un quinzième numéro un au Billboard Hot 100 et se rapproche encore un peu plus des Beatles et de Mariah Carey.
16.06.2026, 09:3316.06.2026, 09:33

Taylor Swift n’a visiblement pas l’intention de quitter le sommet des classements. La chanteuse américaine vient de signer un nouvel exploit avec «I Knew It, I Knew You», le titre principal de la bande originale de Toy Story 5, qui fait directement son entrée à la première place du prestigieux Billboard Hot 100.

Taylor Swift est de retour avec une chanson, mais...

Il s’agit du quinzième numéro un de sa carrière aux Etats-Unis. Un cap symbolique qui lui permet de s’installer seule à la troisième place des artistes ayant cumulé le plus de titres en tête du classement américain. Devant elle ne figurent plus que les Beatles, avec 20 numéros un, et Mariah Carey, qui en totalise 19. Taylor Swift dépasse ainsi Rihanna et Drake, avec lesquels elle partageait jusqu’ici la troisième marche du podium.

Le succès est également historique pour Disney. Depuis la création du Hot 100, seules deux chansons issues de films d’animation Disney avaient déjà atteint la première place: «A Whole New World» d’Aladdin en 1993 et «We Don’t Talk About Bruno» d’Encanto en 2022. Selon Billboard, «I Knew It, I Knew You» a enregistré 27,2 millions d’écoutes en streaming lors de sa première semaine d’exploitation.

Le morceau a également bénéficié d’une forte diffusion à la radio, notamment sur les stations country, un terrain que Taylor Swift n’avait plus réellement privilégié depuis son virage pop amorcé avec l’album 1989. Le titre s’est aussi imposé à la première place du classement country américain, devenant le dixième numéro un de la chanteuse dans cette catégorie. (mbr)

Fan de Taylor Swift? On vous en remet une couche...

Taylor Swift impose une condition drastique à ses invités
Taylor Swift devient la plus jeune femme à recevoir cet honneur
«Un chef-d’œuvre»: Taylor Swift crée la surprise
Si vous êtes branchés musique
Le nouvel album «sans âme» de Chris Brown se fait défoncer par la critique
Le nouvel album «sans âme» de Chris Brown se fait défoncer par la critique
Trump a donné des «sueurs froides» à ce festival romand
Trump a donné des «sueurs froides» à ce festival romand
de Fred Valet
Harry Styles lance sa tournée unique: voici à quoi s'attendre
Harry Styles lance sa tournée unique: voici à quoi s'attendre
de Jérémie Crausaz
Kylie Minogue raconte enfin ce qu’elle cachait depuis 2021
Kylie Minogue raconte enfin ce qu’elle cachait depuis 2021
de Nadja Zeindler
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
de Joanna Oulevay
Vidéo: watson

Des images de Marilyn Monroe, 100 ans après sa naissance

1 / 16
Des images de Marilyn Monroe, 100 ans après sa naissance
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un nouveau géant des médias va naître à Hollywood
Washington a approuvé la fusion entre Warner et Paramount, ouvrant la voie à un géant capable de rivaliser avec Netflix et Disney.
Le ministère américain de la justice a approuvé vendredi le rachat du studio hollywoodien Warner Bros Discovery par le conglomérat Paramount Skydance. Cette décision ouvre la voie à une fusion pour 111 milliards devant donner naissance à un nouveau géant des médias.
L’article