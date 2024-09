Avec «Queer», Daniel Craig veut nous faire oublier James Bond

Daniel Craig et Drew Starkey dans Queer de Luca Guadagnino. Image: Variety

Avec ce film, Daniel Craig veut nous faire oublier James Bond

Daniel Craig est venu présenter à la Mostra de Venise le film Queer de Luca Guadagnino. Un rôle, qui, comme le titre l'indique, devrait définitivement trancher avec son image de mâle alpha.

Voilà un petit bout de temps que Daniel Craig soupire à l'idée qu’on le réduise à son rôle iconique d'agent secret au service de sa Majesté. Daniel Craig avait même avoué en 2015 préférer se trancher les veines que de reprendre ce rôle du fameux espion qu’il aura incarné durant quinze ans. L'acteur s'était finalement ravisé à la lecture du scénario de Mourir peut attendre (2021) qui offrait un véritable chant du cygne à James Bond, et l'occasion pour lui de tourner définitivement la page.

En jouant dans Queer de Luca Guadagnino, la star britannique, désormais naturalisée américaine, rompt avec son image du mâle alpha qu'il représente depuis tant d'années. Réalisateur d'un cinéma ouvertement LGBTQI+, on lui doit notamment Call Me by Your Name (2017), ou encore le récent Challengers (2024).

Adapté d'un auteur célèbre

Le film est inspiré du livre éponyme de l'écrivain américain William S. Burroughs, pilier de la Beat Generation. Ce mouvement littéraire et artistique né durant les années 1950 fut précurseur de la libération sexuelle, du rejet de l'autorité et des expériences psychédéliques des décennies qui ont suivi.

«Queer est un livre très court mais rempli d'émotion. Il parle d'amour, de perte, de solitude, de désir, il parle de tout cela» Daniel Craig

Le long métrage est en compétition à la 81ᵉ édition de la Mostra qui se déroule actuellement à Venise. Il est même en lice pour le Lion d'Or, le prix le plus prestigieux du festival.

Luca Guadagnino et Daniel Craig lors de la présentation de Queer à la Mostra de Venise. Image: Getty

L'acteur âgé aujourd'hui de 56 ans y incarne Lee, un écrivain américain expatrié dans le Mexique d'après-guerre. Alors qu'il noie son ennui dans les bars gay de Mexico City, celui-ci va voir son destin basculer le jour où il va croiser la route du jeune Allerton (Drew Starkey). Il jette son dévolu sur le jeune homme dont il s'éprend de manière obsessionnelle, mais celui-ci le rejette. Pourtant, malgré une relation complexe, les deux hommes se lancent ensemble en quête d’une plante hallucinogène aux propriétés miraculeuses: l'Ayahuasca.

Daniel Craig comme vous ne l'avez jamais vu

Dans ce film, Daniel Craig brise complètement sa figure du mal hétérosexuel dominant, puisque l'acteur se livre à des scènes de sexe à l'écran avec son partenaire Drew Starkey. Pour préparer ces scènes et briser la glace, l'acteur a raconté avoir eu recours à la danse:

«Vous savez comme moi qu'il n'y a rien d'intime dans le tournage d'une scène de sexe. La pièce est remplie de gens qui vous regardent. Drew et moi avons commencé les répétitions des mois avant le début du tournage. Danser avec quelqu'un est formidable pour briser la glace». Daniel Craig

Rien de surprenant quand on connait la filmographie de Luca Guadagnino qui avait déjà réalisé des scènes très charnelles entre Thimothé Chalamet et Armie Hammer dans Call Me by Your Name. Pour le réalisateur, Daniel Craig est «l'un des très rares acteurs iconiques qui acceptent de montrer leur fragilité». Une fragilité que l'on a hâte de voir prochainement, lors de la sortie en salle de Queer. Si la date est encore inconnue, elle devrait suivre le courant de l'année, après sa projection à la Mostra de Venise.