Winona Ryder et Michael Keaton sont de retour 36 ans après le premier volet. Image: warner bros

Ce film sera la star de la Mostra de Venise

Le festival italien l'a annoncé ce mardi. Le film culte de Tim Burton sera projeté en ouverture de sa 81e édition.

Il est très attendu. Beetlejuice Beetlejuice (ou Bételgeuse Bételgeuse en québécois) fera l'ouverture de la Mostra de Venise qui se déroulera du 28 août au 7 septembre.

Présenté hors compétition, le long métrage est la suite de Beetlejuice, film gothique et comique de Tim Burton sorti en 1988 dans lequel on retrouve Michael Keaton, 72 ans, reprenant son rôle emblématique de fantôme déglingué et Winona Ryder, 52 ans, également révélée au grand public il y a 36 ans.

Mais Beetlejuice 2, c'est également de nouvelles têtes: Monica Bellucci (qui est accessoirement la compagne de Tim Burton), Willem Dafoe, Justin Theroux, Catherine O'Hara (la mère de Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion) et la chouchoute actuelle du réalisateur qui a joué dans la série Netflix Mercredi: Jenna Ortega.

Alberto Barbera, directeur de la Mostra de Venise, a affirmé dans un communiqué:

La Biennale de Venise est honorée et fière d’accueillir la première mondiale d’une œuvre qui se caractérise par une surprenante oscillation de l’imagination créatrice et un rythme hallucinatoire entraînant.»

On n'a pas tout compris, mais une chose est sûre: avoir un tel blockbuster en ouverture, c'est l'assurance d'un coup de projecteur supplémentaire sur ce prestigieux festival.

C'est quoi l'histoire?

Dans Beetlejuice, un couple de jeunes mariés meurent tragiquement dans un accident de voiture et vient hanter leur maison de Winter River dans laquelle ils vivaient jusqu'au jour où les Deetz, un nouveau couple de New-Yorkais snobs y emménage. Ces derniers vont tout faire pour se débarrasser des fantômes, jusqu'à engager Beetlejuice, un «bio-exorciste», lui-même fantôme, aussi frais qu'une branche de céleri qu'on aurait balancé dans le compost après trois ans de macération.

Monica Bellucci joue Delores, l'ex-femme de Beetlejuice. Image: warner bros

Dans la suite, les membres de la famille Deetz reviennent s’installer dans leur maison après un décès soudain dans la famille. L'adolescente rebelle Astrid (Jenna Ortega), fille de Lydia (Winona Ryder) découvre alors un portail vers l’au-delà caché dans le sous-sol. Elle invoque accidentellement Beetlejuice en répétant son nom trois fois. La branche de céleri moisi réapparaît alors pour semer le chaos.

Jenna Ortega joue Lydia Deetz, la fille de Delia Deetz. Image: warner bros

La bande-annonce ne nous donne pas beaucoup d'infos supplémentaires concernant l'histoire, mais elle donne le ton, celui d'un film gothique, mais comique, surnaturel et fantastique avec la patte de Tim Burton reconnaissable au premier coup d'œil.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

Beetlejuice Beetlejuice sera présenté en première mondiale, hors compétition, le 28 août au Palazzo del Cinema à Venise. Il sortira ensuite dans les salles en Suisse romande le 11 septembre prochain.

