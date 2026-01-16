Les retrouvailles de ces deux acteurs leur ont donné «envie de vomir»
Kit Harington avait peut-être juré, après avoir dit «bye bye» à son personnage de Jon Snow, qu'il ne toucherait plus jamais à une épée de sa vie, cela ne l'empêche pas de renouer avec le genre médiéval. Ni avec ses anciennes co-stars de la série Game of Thrones, qui l'a propulsé au rang de sex-symbol mondial.
C'est ainsi que le preux chevalier de la Garde de nuit s'apprête à retrouver sa demi-soeur, Sansa Stark, incarnée par Sophie Turner, dans The Dreadful, un film d'horreur dans l'Angleterre médiévale du XVe siècle, produit par Lionsgate. Sauf que cette fois, il n'est nullement question d'amour fraternel et de solidarité familiale.
Le duo campera cette fois deux amants fougueux, confrontés à des «démons» ayant pris forme humaine et à une membre de la famille tout aussi démoniaque et à priori pas complètement saine d'esprit.
La bande-annonce vient d'être dévoilée:
Dans la bande-annonce sortie cette semaine, Anne (Sophie Turner) doit choisir entre sa romance naissante avec Jago (Kit Harington) et sa belle-mère aussi autoritaire que dépendante, Morwen (l'actrice oscarisée Marcia Gay Harden), après la mort de son mari.
«Tu dois faire très attention à ne pas céder au péché», prêche la marâtre dans la bande-annonce, tandis que les extraits montrent l'histoire d'amour interdite à ses prémisses.
Super gênant
Si la vision des deux acteurs en pleins ébats dans les champs et dans la paille est déjà troublante pour nous, imaginez ce qu'il en est pour les deux concernés. Kit Harington et Sophie Turner n'ont pas manqué d'évoquer l'étrangeté de devoir incarner des frères et sœurs, puis un couple.
«C'est elle qui m'a envoyé ce film, et bizarrement, elle n'y a pas vu ce que j'y ai vu», avait confié l'acteur à E! News. «Je me suis dit: Ces deux-là, ce sont des amoureux, non? Je trouvais ça très bizarre. Mais c'était une bonne occasion de la revoir et de retravailler ensemble…».
Peloter son ancienne «soeur» ne semble toutefois pas être ce qui a le plus marqué le bellâtre de 39 ans:
Mais surtout, il se souvient du sentiment formidable de retrouver son ancienne partenaire à l'écran: «Ce qui était formidable, c'est que nous nous sommes retrouvés sur le plateau et que notre amitié s'est complètement ravivée. C'était comme être en famille. Vraiment.»
En juillet dernier, Sophie Turner s'excusait déjà auprès des fans de la saga Game of Thrones dans une interview pour Vogue:
Invitée quelques semaines plus tard de l'émission Late Night With Seth Meyers, l'actrice développait cette histoire de l'envoi du scénario à Kit Harington. Celui-ci lui aurait répondu: «Ouais, j'adorerais, mais ça va être vraiment bizarre, Soph.»
«Je me suis dit: Mais qu'est-ce qu'il raconte?» se souvient-elle. «Ensuite, j'ai lu le scénario et là, c'était: Baiser, baiser, sexe, baiser, sexe… Et là, j'ai pensé: Oh mince, c'est mon frère!»
On ne doute toutefois pas du talent de ces deux acteurs pour faire fi des haut-le-cœur des protagonistes et nous offrir un moment épique. Réponse le 20 février, au moment de la sortie de The Dreadful en salles.