Kit Harington et Sophie Turner se retrouvent pour la première fois depuis qu'ils ont incarné des frères et sœurs dans la série Game of Thrones, pendant huit saisons. image: lionsgate

Les retrouvailles de ces deux acteurs leur ont donné «envie de vomir»

Avis aux fans nostalgiques de Game of Thrones! Lady Sansa (Sophie Turner) et Jon Snow (Kit Harington), autrefois frères et sœurs dans la série HBO, se retrouvent en 2026 sur grand écran - et dans un tout autre genre de relation, cette fois.

Plus de «Divertissement»

Kit Harington avait peut-être juré, après avoir dit «bye bye» à son personnage de Jon Snow, qu'il ne toucherait plus jamais à une épée de sa vie, cela ne l'empêche pas de renouer avec le genre médiéval. Ni avec ses anciennes co-stars de la série Game of Thrones, qui l'a propulsé au rang de sex-symbol mondial.

On en parlait cette semaine 👇 Cette star de Game of Thrones se lâche: «Comment osez-vous?»

C'est ainsi que le preux chevalier de la Garde de nuit s'apprête à retrouver sa demi-soeur, Sansa Stark, incarnée par Sophie Turner, dans The Dreadful, un film d'horreur dans l'Angleterre médiévale du XVe siècle, produit par Lionsgate. Sauf que cette fois, il n'est nullement question d'amour fraternel et de solidarité familiale.

Le duo campera cette fois deux amants fougueux, confrontés à des «démons» ayant pris forme humaine et à une membre de la famille tout aussi démoniaque et à priori pas complètement saine d'esprit.

La bande-annonce vient d'être dévoilée: Vidéo: watson

Dans la bande-annonce sortie cette semaine, Anne (Sophie Turner) doit choisir entre sa romance naissante avec Jago (Kit Harington) et sa belle-mère aussi autoritaire que dépendante, Morwen (l'actrice oscarisée Marcia Gay Harden), après la mort de son mari.

«Tu dois faire très attention à ne pas céder au péché», prêche la marâtre dans la bande-annonce, tandis que les extraits montrent l'histoire d'amour interdite à ses prémisses.

Super gênant

Si la vision des deux acteurs en pleins ébats dans les champs et dans la paille est déjà troublante pour nous, imaginez ce qu'il en est pour les deux concernés. Kit Harington et Sophie Turner n'ont pas manqué d'évoquer l'étrangeté de devoir incarner des frères et sœurs, puis un couple.

«C'est elle qui m'a envoyé ce film, et bizarrement, elle n'y a pas vu ce que j'y ai vu», avait confié l'acteur à E! News. «Je me suis dit: Ces deux-là, ce sont des amoureux, non? Je trouvais ça très bizarre. Mais c'était une bonne occasion de la revoir et de retravailler ensemble…».

Le duo était à la fois très heureux et très gêné de se retrouver pour The Dreadful. image: lionsgate

Peloter son ancienne «soeur» ne semble toutefois pas être ce qui a le plus marqué le bellâtre de 39 ans:

«C'était un peu gênant de devoir monter sur une caisse pour l'embrasser, parce qu'elle mesure bien 30 centimètres de plus que moi. Mais à part ça, ma dignité a été plutôt bien préservée» Kit Harrington, à E! News

En effet, les deux acteurs affichent une «légère» différence de taille. GC Images

Mais surtout, il se souvient du sentiment formidable de retrouver son ancienne partenaire à l'écran: «Ce qui était formidable, c'est que nous nous sommes retrouvés sur le plateau et que notre amitié s'est complètement ravivée. C'était comme être en famille. Vraiment.»

En juillet dernier, Sophie Turner s'excusait déjà auprès des fans de la saga Game of Thrones dans une interview pour Vogue:

«C'est vraiment bizarre pour nous tous» Sophie Turner, dans Vogue

Invitée quelques semaines plus tard de l'émission Late Night With Seth Meyers, l'actrice développait cette histoire de l'envoi du scénario à Kit Harington. Celui-ci lui aurait répondu: «Ouais, j'adorerais, mais ça va être vraiment bizarre, Soph.»

«Je me suis dit: Mais qu'est-ce qu'il raconte?» se souvient-elle. «Ensuite, j'ai lu le scénario et là, c'était: Baiser, baiser, sexe, baiser, sexe… Et là, j'ai pensé: Oh mince, c'est mon frère!»

«On a essayé de ne pas y penser, et puis on est arrivés sur le plateau pour la première scène de baiser, et on a tous les deux eu envie de vomir. Franchement, c'était dégoûtant. C'était horrible» Sophie Turner, sur le Late Night With Seth Meyers

On ne doute toutefois pas du talent de ces deux acteurs pour faire fi des haut-le-cœur des protagonistes et nous offrir un moment épique. Réponse le 20 février, au moment de la sortie de The Dreadful en salles.