Alec Baldwin dans Rust. Image: rust movie productions llc

4 ans après le drame, le film d'Alec Baldwin a droit à un premier trailer

En 2021, la directrice de la photographie Haylna Hutchins est décédée dans un accident mortel sur le tournage de Rust, dans lequel Alec Baldwin tient un rôle principal. Une première bande-annonce du Western est désormais disponible.

Quatre ans après l'accident de tournage qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins, les premières images du western tragique d'Alec Baldwin, Rust, ont été publiées.

Dans le film, qui se déroule dans les années 1880, Baldwin incarne le célèbre hors-la-loi Harland Rust, qui libère son petit-fils de 13 ans (Patrick Scott McDermott) de prison. Celui-ci a été condamné à mort après avoir accidentellement tué un éleveur.

Ensemble, ils fuient le pays vers le Mexique. Mais avant d'atteindre ce refuge sûr, ils doivent repousser la nature sauvage impitoyable et la poursuite incessante du maréchal américain Wood Helm (Josh Hopkins). Ils tentent en outre d'échapper à un chasseur de primes impitoyable nommé Preacher (Travis Fimmel).

Le film met également en vedette Frances Fisher, Devon Werkheiser, Rhys Coiro, Xander Berkeley, Jake Busey, Abraham Benrubi, Travis Hammer, Nick Farnell, Sam Carson, Richard Gunn et Easton Malcolm.

Image: rust movie productions llc

Lors du tournage au Bonanza Creek Ranch, en octobre 2021, Alec Baldwin brandi une arme qui ne devait contenir que des balles à blanc, mais qui a tragiquement projeté une balle bien réelle.

Le projectile a mortellement touché Halyna Hutchins, alors âgée de 42 ans. Le réalisateur Joel Souza a également été blessé dans l'incident, mais s'est depuis rétabli.

Après la fusillade, le tournage a été suspendu pendant plus d'un an, mais a repris en avril 2023 dans le Montana, et non au Nouveau-Mexique.

Le réalisateur Joel Souza a hésité à terminer le film après le terrible accident. Mais il a tout de même décidé d'achever son oeuvre, après que le mari de Halyna Hutchins a exprimé le désir de montrer le dernier travail de la caméraman au public.

Alec Baldwin et Patrick Scott McDermott dans Rust. Image: rust movie productions llc

Le procès contre Baldwin abandonné

Après la mort de Hutchins, plus d'une demi-douzaine de personnes, y compris des employés de production, ont intenté des poursuites contre Baldwin et la production. Ils ont évoqué la négligence sur le plateau et ont déclenché des discussions à l'échelle de l'industrie sur l'utilisation d'armes sur les plateaux de tournage d'Hollywood.

L'armurière de Rust, Hannah Gutierrez-Reed, tout comme Alec Baldwin, risquaient jusqu' à 18 mois de prison pour homicide involontaire.

Cependant, en juillet 2024, l'affaire d'homicide involontaire contre Baldwin a été brusquement abandonnée en raison d'un vice de procédure. La juge en charge avait évoqué une «rétention de preuve» et avait dénoncé un comportement «proche de la mauvaise foi» de la part de l'accusation.

L'acteur aujourd'hui âgé de 66 ans a plaidé non coupable et affirmé tout au long de la bataille juridique qu'il «n'avait pas appuyé sur la gâchette». De son côté, l'avocat de l'acteur, Luke Nikas, avait dénoncé une «terrible erreur judiciaire», rappelle BFM TV.

«M. Baldwin n'avait aucune raison de penser qu'une balle réelle se trouvait dans l'arme, ou nulle part ailleurs sur le lieu de tournage.» Luke Nikas via bfm

Le film avait déjà été présenté lors d'un festival de cinéma à Torun, en Pologne. Baldwin lui-même n'a pas assisté à la première. On ne sait pas encore quel rôle l'acteur jouera dans la promotion du film, qui sera projeté dans certains cinémas américains le 2 mai. Le Western n'a actuellement pas de date de sortie en Suisse.

