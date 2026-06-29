Le trailer de Werewulf fait revenir une créature mythique du cinéma

Le réalisateur Robert Eggers retrouve Aaron Taylor-Johnson et Lily-Rose Depp, bien loin de leur image glamour. Image: Focus Features

Le loup-garou est de retour

Après Nosferatu, le réalisateur Robert Eggers délaisse la figure du vampire pour une autre créature mythique du cinéma d'horreur: le loup-garou

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L’Américain Robert Eggers, réalisateur des très gothiques The VVitch, The Lighthouse et Nosferatu, s’empare du mythe du loup-garou avec Werewulf, dont la bande-annonce vient de sortir. En 2024, Nosferatu était déjà une adaptation du film expressionniste Nosferatu le vampire de l’Allemand Murnau, sorti en 1924. Ce remake fut un énorme succès avec plus de 182 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget de 50 millions. De quoi donner confiance aux studios pour remettre au goût du jour une autre créature légendaire.

Ce Werewulf, quant à lui, est l’adaptation de l’un des premiers films d’horreur de l’histoire, puisque Le Loup-garou (The Werewolf) est un film muet américain sorti en 1913. Portée à l'écran de nombreuses fois, la créature mythique promet d’être ici plus terrifiante que jamais. Robert Eggers, réputé pour son style immersif et authentique, crée des œuvres qui s’apparentent moins à des films qu’à un voyage dans le temps vers des époques sombres, lointaines et incertaines.

La patte sinistre du cinéaste est donc particulièrement marquée dans ce film d'époque qui nous plonge dans le folklore de l’Angleterre du 13ᵉ siècle. On retrouve dans ce film d'horreur inédit deux acteurs déjà présents dans Nosteratu en les personnes de Aaron-Taylor Johnson, Willem Dafoe et Lili Rose-Depp. Aaron-Taylor Johnson que l'on avait vu en 2025 dans 28 ans plus tard y apparait méconnaissable et incarne un fermier frappé par la malédiction qui le fera se métamorphoser.

La bande-annonce: Vidéo: extern / rest

Pour plus d’immersion, tous les dialogues du film ont été écrits en moyen anglais, une langue du 14ᵉ siècle. Le cinéaste a notamment fait appel à des professeurs d’Oxford pour rester fidèle à la langue de l’époque.

Le film s'annonce particulièrement sombre. Image: Focus Feature

Initialement envisagé en noir et blanc, à l’image de The Lighthouse, le film aura finalement droit à un traitement visuel unique, pour donner une esthétique très sombre et particulièrement texturée. Robert Eggers a annoncé qu’il s’agirait de son projet le plus sombre à ce jour, et on peut dire, au vu de ces premières images, que c’est bien le cas.