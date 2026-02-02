ciel couvert
DE | FR
burger
Divertissement
Cinéma

La bande-annonce du Diable s'habille en Prada 2 est enfin en ligne

La bande-annonce complète du Diable s&#039;habille en Prada est enfin disponible.
Le quatuor majestueux du Diable s'habille en Prada est de retour dans une bande-annonce complète.20th Century Studios

Ça promet

Sortez vos lunettes de soleil, vos sacs griffés et votre outfit le plus pointu: la terrible Miranda Priestly et toute l'équipe du Diable s'habille en Prada sont officiellement de retour pour un second volet du film mythique. La bande-annonce intégrale vient de sortir et elle est aussi alléchante qu'un Birkin à prix cassé.
02.02.2026, 21:0002.02.2026, 21:00
Marine Brunner
Marine Brunner

On l'attendait, là voilà! Alors que toutes les fashionistas de la planète trépignent depuis des mois sur leurs escarpins à l'idée de renouer, 20 ans après, avec le casting iconique du Diable s'habille en Prada, la bande-annonce est enfin disponible. Et très prometteuse.

Vidéo: watson

Si nous sommes nombreux à avoir été marqués par la diabolique rédactrice en cheffe du magazine fictif Runway, celle-ci, en revanche, semble souffrir de sérieux problèmes de mémoire. Lorsque son ancienne assistante, Andrea Sachs, se présente à nouveau dans son bureau, c'est un blanc total.

«Excuse-moi... c'est qui?»
Miranda Priestly à son fidèle
acolyte, Nigel Kipling (Stanley Tucci), au sujet d'Andrea
Miranda Priestly (Meryl Streep) est son air délicieusement odieux.
Miranda Priestly (Meryl Streep) est son air délicieusement odieux.20th Century Studios
Une vision familière: Miranda, Andrea et Nigel dans le bureau de la rédactrice en cheffe de Runway.
Une vision familière: Miranda, Andrea et Nigel dans le bureau de la rédactrice en cheffe de Runway.20th Century Studios

La même question se pose quand elle se trouve mise face à son autre ancienne sous-fifre, Emily (interprétée par Emily Blunt), devenue une cadre influente d'un groupe de luxe, et dont Miranda a désormais désespérément besoin du financement publicitaire pour remettre son magazine à flot.

Selon Variety, ce nouvel opus, réalisé une fois de plus par David Frankel, suivra en effet la grande patronne du prestigieux magazine de mode confrontée au déclin de la presse écrite, en pleine révolution digitale. De nombreux membres de l'équipe et de la distribution originale sont revenus avec grand plaisir.

Emily Blunt sera évidemment de la partie.
Emily Blunt sera évidemment de la partie.20th Century Studios

Alors, Miranda souffre-t-elle de démence sénile ou seulement du snobisme aigu qu'on lui connait? On en saura plus le 1er mai, lors de sa sortie en salles.

Preuve en tout cas de l'impatience des mordus de cette pièce d'histoire de la culture pop, le premier trailer du film, en novembre dernier, a été la bande-annonce de comédie la plus visionnée depuis 15 ans, avec 181,5 millions de vues sur YouTube en 24 heures. Cette nouvelle bande-annonce complète a quant à elle atteint 2,8 millions de vues sur YouTube en seulement neuf heures.

Voici les 11 films les plus attendus de 2026
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux

Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA

1 / 20
Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA

Le Royal Poinciana Hotel, à Palm Beach, vers 1900.
source: universal images group editorial / universal history archive
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps
1 / 12
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes.
source: sda / chris pizzello
partager sur Facebookpartager sur X
Le «for sure» de Macron devient viral
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce village ougandais pratique le sport préféré d’Harry Potter
Né dans les pages d’Harry Potter, le Quidditch – rebaptisé quadball – s’est enraciné dans un village ougandais grâce à un instituteur passionné. Entre bananiers et terrains poussiéreux, ce sport improbable transforme aujourd’hui le quotidien d’une jeunesse en quête d’horizons.»
Une joueuse crie de joie en s’emparant du «vif d’or»; des balles sont lancées dans des anneaux en hauteur. La scène pourrait se dérouler dans la romanesque école de Poudlard, mais c’est dans un village ougandais que les joueurs s’affrontent, berceau africain inattendu du sport préféré d’Harry Potter.
L’article