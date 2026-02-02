Le quatuor majestueux du Diable s'habille en Prada est de retour dans une bande-annonce complète. 20th Century Studios

Ça promet

Sortez vos lunettes de soleil, vos sacs griffés et votre outfit le plus pointu: la terrible Miranda Priestly et toute l'équipe du Diable s'habille en Prada sont officiellement de retour pour un second volet du film mythique. La bande-annonce intégrale vient de sortir et elle est aussi alléchante qu'un Birkin à prix cassé.

On l'attendait, là voilà! Alors que toutes les fashionistas de la planète trépignent depuis des mois sur leurs escarpins à l'idée de renouer, 20 ans après, avec le casting iconique du Diable s'habille en Prada, la bande-annonce est enfin disponible. Et très prometteuse.

Si nous sommes nombreux à avoir été marqués par la diabolique rédactrice en cheffe du magazine fictif Runway, celle-ci, en revanche, semble souffrir de sérieux problèmes de mémoire. Lorsque son ancienne assistante, Andrea Sachs, se présente à nouveau dans son bureau, c'est un blanc total.

«Excuse-moi... c'est qui?» Miranda Priestly à son fidèle

acolyte, Nigel Kipling (Stanley Tucci), au sujet d'Andrea

Miranda Priestly (Meryl Streep) est son air délicieusement odieux. 20th Century Studios

Une vision familière: Miranda, Andrea et Nigel dans le bureau de la rédactrice en cheffe de Runway. 20th Century Studios

La même question se pose quand elle se trouve mise face à son autre ancienne sous-fifre, Emily (interprétée par Emily Blunt), devenue une cadre influente d'un groupe de luxe, et dont Miranda a désormais désespérément besoin du financement publicitaire pour remettre son magazine à flot.

Selon Variety, ce nouvel opus, réalisé une fois de plus par David Frankel, suivra en effet la grande patronne du prestigieux magazine de mode confrontée au déclin de la presse écrite, en pleine révolution digitale. De nombreux membres de l'équipe et de la distribution originale sont revenus avec grand plaisir.

Emily Blunt sera évidemment de la partie. 20th Century Studios

Alors, Miranda souffre-t-elle de démence sénile ou seulement du snobisme aigu qu'on lui connait? On en saura plus le 1er mai, lors de sa sortie en salles.

Preuve en tout cas de l'impatience des mordus de cette pièce d'histoire de la culture pop, le premier trailer du film, en novembre dernier, a été la bande-annonce de comédie la plus visionnée depuis 15 ans, avec 181,5 millions de vues sur YouTube en 24 heures. Cette nouvelle bande-annonce complète a quant à elle atteint 2,8 millions de vues sur YouTube en seulement neuf heures.