Depuis 2013, Cillian Murphy incarne Thomas Shelby, la figure de proue des Peaky Blinders. Image: Netflix

Netlix offre un Sugus aux fans de «Peaky Blinders»

La plateforme de streaming et la BBC offrent à leur série culte un épilogue sous forme de long-métrage, l’occasion de faire ses adieux à son antihéros iconique, Thomas Shelby.

Plus de «Divertissement»

L'heure est venue de ranger le costume en tweed et la casquettes gavroche au placard. Peaky Blinders: L’Immortel vient achever l’histoire entamée il y a six saisons par le showrunner Steven Knight.

Lancée en 2013, la série a contribué au sacre de l’acteur irlandais Cillian Murphy, tout en marquant la pop culture et pas forcément pour le meilleur. Les Peaky Blinders, par leur statut de gangsters au look impeccable, ont influencé toute une vague de masculinistes, faisant de la figure de Thomas Shelby l’incarnation d’une masculinité hégémonique.

C'est d'ailleurs à voir sur la plateforme: Louis Theroux «pisse assis» face à des masculinistes sur Netflix

Au regard des qualités de la série, on tentera d’en oublier la fétichisation de part de la manosphère pour ne retenir qu’une œuvre cinématographique et historique passionnante, centrée sur des vétérans de la Grande Guerre sombrant dans la violence et la corruption.

Peaky Blinders L’Immortel s’inscrit dans la continuité directe de la série. Steven Knight reste à l’écriture, Tom Harper, le réalisateur initial retourne derrière la caméra, et les figures survivantes répondent à l’appel. A commencer par Cillian Murphy, toujours aussi magnétique, qui imprègne son personnage d’une noirceur et d’une prestance saisissantes. Le film conserve également l’identité forte de la série, notamment sa bande-son anachronique et son thème emblématique, Red Right Hand de Nick Cave & The Bad Seeds.

Difficile de dire que Steven Knight chôme. Depuis la sixième saison en 2022, le showrunner a enchaîné les projets, de SAS: Rogue Heroes à The Veil, en passant par House of Guinness et A Thousand Blows. Quatre ans plus tard, sa série phare tire enfin sa révérence avec un film aux allures de double épisode, tant Peaky Blinders a toujours bénéficié d’un soin quasi orfèvre dans sa réalisation.

Un film en guise de digestif

L’intrigue prend place quelques années après la sixième saison. Les années 1920 sont loin derrière, et Thomas Shelby vit désormais reclus dans la campagne anglaise, il s’attelle à écrire son autobiographie. Celui-ci est hanté par des années de violence et les fantômes de son passé, dont celui de sa fille Ruby, morte en bas âge d’une maladie.

A la tête du clan, son fils Duke (Barry Keoghan) a pris le relais. Mais alors que la Seconde Guerre mondiale éclate en Europe, ses accointances avec les nazis contraignent Thomas à sortir de son exil.

Vidéo: extern / rest

Côté casting, Cillian Murphy s’impose toujours comme la pierre angulaire du film, épaulé par Sophie Rundle, de retour dans le rôle de Ada, la sœur de Tommas Shelby. Stephen Graham (Adolescence), déjà aperçu dans la saison 6, reprend lui aussi du service. Parmi les nouveaux venus, Barry Keoghan (Saltburn) incarne Duke, le fils de Tommy, tandis que Rebecca Ferguson (Dune) joue une gitane qui fera sortir notre héros de sa retraite. Quant à Tim Roth, celui-ci prête ses traits à un nazi en affaires avec le gang de Birmingham.

Tout ce beau monde a moins de deux heures pour exister, et il faut admettre que cette conclusion est un peu trop étroite pour que l’ensemble puisse briller. Toute grande histoire appelle une conclusion à sa hauteur, et force est de constater que le film échoue à l’exercice, comme bien souvent dans le monde des séries télévisées.

La raison est simple: la série se suffisait déjà à elle-même. Cette conclusion tient donc davantage de l’épilogue que du véritable nouveau chapitre. Sans démériter, le film s’impose comme un cadeau d’adieu aux fans plutôt que comme un final marquant. Pour les novices, en revanche, difficile d’entrer dans cet univers sans être déjà familier des personnages et des deux décennies de crimes organisés racontées dans les saisons précédentes. Une preuve supplémentaire que Peaky Blinders: L’Immortel relève davantage du supplément que de la nécessité, venant s’ajouter à une œuvre déjà complète.

L'irlandais Barry Keoghan, nouveau visage du cinéma britannique, s'impose une place de choix dans l'univers de la série, en incarnant le fils de Thomas Shelby. Image: Netflix

Même si c’est la fin de Peaky Blinders, l’aura de la série demeure intacte. De quoi assurer à Netflix et à la BBC un succès d’audience durable. Steven Knight évoquait déjà, il y a un an, un projet de série dérivée centré sur une nouvelle génération.

Depuis, la plateforme et la chaîne britannique ont confirmé la commande de deux saisons, situées dans le Birmingham des années 1950, en pleine reconstruction. Si Cillian Murphy a rangé sa casquette à l’écran, il restera impliqué en tant que producteur. Forte de sa capacité à attirer les grands noms du cinéma britannique, la marque Peaky Blinders devrait aborder ce renouveau sans avoir à rougir face à son héritage.