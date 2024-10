Justin (Nicholas Hoult) est devant un cas de conscience inédit. Image: dr

Le dernier Clint Eastwood nous pousse à faire un choix atroce

Dans Juré n°2, un type comme un autre se retrouve au cœur d'un dilemme moral inextricable. Ce film construit comme un miroir nous pose la question: auriez-vous été capable de faire régner la justice à vos propres dépens?

Combien êtes-vous prêts à payer pour la vérité et la justice? Seriez-vous encore capable de faire le bon choix à vos propres dépens? Ce sont les questions un peu scolaires mais parfaitement illustrées que posent le dernier (et ultime?) film de Clint Eastwood, 94 ans: Juré n°2.

Justin Kemp, joué par Nicholas Hoult, est appelé pour être membre d'un jury populaire pour une affaire d'homicide: une jeune a été retrouvée morte dans un ruisseau, sous un pont routier. Mais alors que le procès débute, il se rend compte que c'est peut-être lui qui a tué la victime, par inadvertance, croyant avoir percuté un cerf avec sa voiture par une nuit d'orage. Un hasard très cinématographique, certes, mais qui va déboucher sur un cas de conscience de premier plan.

Face à lui, l'accusé est le type qu'on a tous envie de détester: un mâle toxique et tatoué qu'on aurait trop vite fait d'envoyer dans la case «féminicide» sans passer par celle du «doute raisonnable». Mais s'il a le profil d'un tueur, l'est-il réellement?

Le jury au grand complet. Keystone

Pour nous aider dans la compréhension de ce labyrinthe moral, le scénario signé Jonathan Abrams nous présente plusieurs personnages traduisant les enjeux de manière claire: l'avocat joué par Kiefer Sutherland, explique à Justin Kemp qu'il pourrait finir en prison pour 30 ans. Une terrible nouvelle, quand on est sur le point d'être papa comme lui. Et l'ancien inspecteur de police, campé par l'impeccable J.K. Simmons, constate que l'enquête a été bâclée.

Un scénar simple et robuste

Les amateurs de films judiciaires américains se sont peut-être déjà imaginés ce scénario: et si un des jurés était lié au crime qu'il doit juger? L'habileté de Juré n°2 est que celui-ci s'est rendu compte trop tard de son lien avec l'affaire, l'empêchant de se récuser au bon moment.

Le scénario simple mais robuste qui suit prend forme d'une parabole sur la justice et la vérité. Il y puise sans ménagement dans certains classiques du genre, à commencer par Douze hommes en colère, le film ultime sur le système de jurés et comment ceux-ci peuvent être «retournés» par l'un d'entre eux, s'il se montre suffisamment charismatique.

Qu'aurions-nous fait à sa place?

Le but de Juré n°2 n'est toutefois ni d'offrir à tout prix un thriller à rebondissements, ni de satisfaire les attentes du public qui voudrait profiter d'un dénouement clair et net. Si vous êtes un aficionado des productions efficaces de Netflix ou de la gratification immédiate, vous risquez d'en sortir frustré.

Car contrairement à d'autres héros très hollywoodiens, Justin Kemp fait ce que beaucoup d'entre nous ferions dans le monde réel: fermer sa bouche pour sauver ses fesses. Pour certains, le film se terminera là où aurait dû commencer, mais le propos n'est pas là. Le cœur du film tient dans le cas de conscience de Justin et le nôtre: qu'aurions-nous vraiment fait à sa place?

Nicolas Hoult et son regard d'acier brillent dans le rôle de ce mec normal avec ses histoires et son passé, rongé par ses scrupules et sa morale, alors que sa situation lui glisse entre les mains. C'est aussi le fonctionnement de la justice qui en prend pour son grade: enquête de police trop vite bouclée, attention maximale autour d'un suspect unique, construction de narratifs pour l'avocat de la défense et la procureure: après deux heures de film, on se dit que l'on n'a pas envie de se retrouver devant la barre aux Etats-Unis.

Alors, dernier film ou pas?

Alors, dernier film ou pas pour Clint Eastwood? Il s'agit tout de même du 40e long-métrage réalisé par le Californien, qui continuer de scruter la psyché humaine dans une intrigue terre-à-terre.

Clint Eastwood, 94 ans, et l'actrice Toni Collette. Keystone

A ce sujet, ce film a valeur de symbole pour le cinéaste: il s'ouvre sur les attributs de la justice, la balance et l'épée. Hors, le cinéaste a fait l'aller-retour toute sa carrière entre deux pans de l'Amérique: celle des portraits clairs-obscurs et équilibrés des misérables et des égarés (Mystic River ou Million dollar baby) et celle des flingues les plus sales et ensablés (Impitoyable ou American sniper).

Notons que les fans comme les critiques et le monde du cinéma se posent la question du «dernier film» du réalisateur iconique à chaque nouvelle œuvre depuis Gran Torino, en 2008. Entre-deux pourtant, nous avons eu droit à quelques pièces majeures du cinéaste. Ne soyons pas surpris si Clint Eastwood nous sort une pépite à l'âge de 100 ans. C'est tout ce qu'on lui souhaite.