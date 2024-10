François Civil et Adèle Exarchopoulos sont Clotaire et Jackie, deux êtres amenés à se retrouver. Image: Studiocanal

On a vu «L'Amour ouf», le film qui veut marquer toute une génération

Le dernier film de Gilles Lelouche est une ambitieuse histoire d'amour qui traverse et qui prend son temps. Que valent ces 2h40 avec Adèle Exarchopoulos et François Civil?

On connait surtout Gilles Lellouche pour son travail de comédien avec une filmographie longue comme le bras et ses multiples collaborations avec Guillaume Canet et Jean Dujardin. Mais Gilles n'est pas qu'à l'aise devant la caméra, il l'est aussi derrière.

Un premier film, Narco, en 2014, puis un immense succès critique et populaire en 2018 avec Le Grain Bain qui ont fait de Gilles Lellouche un des réalisateurs français sur lesquels on peut compter. C'est donc visiblement plein d'ambition et avec une envie de s'affirmer comme un grand metteur en scène qu'il adapte le livre L'Amour ouf de l'irlandais Neville Thompson, publié pour la première en fois en 1997.

Cette chronique poignante sur fond de réalisme social prend place dans les années 1980 et raconte l'histoire de Clotaire et Jackie, deux adolescents du Nord de la France qui tombent éperdument amoureux. Malgré des origines sociales et des aspirations opposées, ils s'aiment et se complètent jusqu'au jour où la vie de délinquant de Clotaire va le mener jusqu'à la prison où il passera dix ans. Dans les années 1990, après avoir purgé sa peine, celui-ci va essayer de revoir Jackie, désormais mariée.

L'amour et la violence

Pour réaliser son troisième long-métrage, Gilles Lellouche a mis les petits plats dans les grands en disposant d'un budget confortable de 35 millions d'euros et d'une équipe en or.

Bénéficiant d'une écriture solide grâce à la présence au générique de la scénarise et réalisatrice Audrey Diwan (L'enlèvement), le metteur en scène s'est surtout amusé avec l'image, tant le film regorge de plans et de séquences audacieux, quitte à en faire parfois des caisses. Si au cinéma d'auteur français colle ce cliché d'une caméra fixe et de champ-contrechamp, L'Amour ouf fait tout l'inverse en faisant voler sa caméra dans tous les sens et en filmant sous tous les angles.

Des têtes connues

À l'écran, ce sont les comédiens le plus popu' du moment. Ainsi, on retrouve Adèle Exarchopoulos, François Civil, Benoit Poelvoord, Alain Chabat, Jean Pascal Zadi et Raphael Quenard mais également deux jeunes acteurs qui vont voler la vedette à tout ce beau monde: Mallory Wanecque qui incarne Jackie à 15 ans et Malik Frikah qui joue Clotaire à 17 ans.

Malik Frikah et Mallory Wanecque, sans qui l'Amour ouf ne serait pas «ouf».

Car, bien avant que François Civil et Adèle Exarchopoulos n’entrent en scène, le film prend le temps de raconter la romance des jeunes Clotaire et Jackie. Une première partie bien loin de la simple introduction, qui prend la forme d'une comédie romantique adolescente et tragique sur la moitié du film, scellant le destin du duo star amené à se retrouver une décennie plus tard.

Avec L’Amour ouf, le réalisateur ne réalise pas qu'un film, mais une multitude, tant le long-métrage regorge de scènes brassant dans tous les registres. Un film d’amour où les tourtereaux dansent sur The Cure à la manière d'une comédie musicale, un film de gangsters qui se tirent dessus entre braquages et règlements de compte, un film dramatique où les gens se ratent pour mieux se retrouver en passant par la comédie grâce aux présences solaires de Jean-Pascal Zadi et d'Alain Chabat, il y en a tout pour tous les goûts devant L'Amour Ouf.

L'amour dure 2h45

Le film est long, peut-être un peu trop pour ce qu'il a raconté. Mais grâce à sa réalisation audacieuse et énergique, il est impossible de s'ennuyer devant tant de générosité. Évidemment que, pour ceux qui n'y verront qu'une multitude d'effets pompeux, le visionnage de L'Amour ouf se vivra comme trois heures de clips à visionner, allant de ballades à l'eau de rose à des clips de rap où la violence règne en masse. Néanmoins, il a le mérite de ne ressembler à quasiment rien d’autre et d'avoir sa propre identité, quelque part entre la nostalgie des films de Jean-Pierre Jeunet (Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain) et de la brutalité sociale du cinéma de Romain Gavras (Notre jour viendra).

Si l'histoire de Jacquie et Clotaire n'avait pas pris son temps pour nous être conté, les étincelles dans les retrouvailles entre Adèle Exarchopoulos et François Civil ne brilleraient pas du même éclat. Si le film brasse à nouveau le cliché éculé du bad boy sauvé par l'amour, il le fait néanmoins avec beaucoup de passion, de tendresse, de fougue et de maladresse. Pour ça, on ne peut que l'aimer.

«L'Amour Ouf» de Gilles Lellouche est sorti sur les écrans romands le 16 octobre 2024. Durée: 2h45.