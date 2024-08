Il y avait un parterre de stars sur le red carpet de la Mostra de Venise ce 28 août 2024. keystone

Le meilleur et le pire des looks à la Mostra de Venise

Le festival italien a commencé hier soir avec en film d'ouverture Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton. Sélection des meilleurs et des pires looks.

La Mostra de Venise, c'est le Festival de Cannes italien. Des films en compétition de qualité et par conséquent, un red carpet de qualité. Clairement, on est loin des MTV Music Awards. A Venise, c'est robe couture, smoking et même gants blancs pour certaines stars.

Mais comme toujours, il y a du bon et du moins bon. Voici le meilleur et le pire de la Mostra.

Les «Top»

Jenna Ortega

Côté pile. Image: EPA ANSA

Côté face. Image: EPA ANSA

Jenna Ortega et Winona Ryder

Winona est dans le thème Beetlejuice. Image: EPA ANSA

Cligne des yeux deux fois Winona si tu es en danger. Image: EPA ANSA

Cate Blanchett

Toujours parfaite. Image: AP Invision

Roberto Bolle

Helloooo youuuuu! Image: EPA ANSA

Camille Cottin

Sobre et élégante, mais il faut sortir le pouce quand on met la main dans la poche... pour éviter l'effet main coupée. Image: EPA ANSA

Michael Keaton

C'est toi James Bond? Image: EPA ANSA

Amy Jackson

La femme d'Ed Westwick (Chuck Bass) dans une robe vaporeuse. Image: EPA ANSA

Justin Theroux et sa copine Nicole Brydon

Ils sont chics, ils sont chou. Image: EPA ANSA

Monica Bellucci et Tim Burton

Image: EPA ANSA

Patti Smith

Intemporelle. Image: EPA ANSA

Izabel Goulart

Un fuseau. Image: EPA ANSA

Zhang Ziyi

Perfection. Image: EPA ANSA

Arthur Conti

Le col cheminée, l'ourlet à la veste, la ceinture... tout est dans les détails. Image: EPA ANSA

Willem Dafoe et sa femme Giada Colagrande

On est à la limite du flop. La faute à madame. Trop de strass tue les strass. Image: EPA ANSA

Les «flop»

La chanteuse italienne Clara

Un bonbon, mais un bonbon trop sucré. Image: EPA ANSA

Poppy Delevingne

Désolée sœur de Cara Delevingne, pas aujourd'hui. Image: EPA ANSA

Taylor Russel

Doit-on vraiment expliquer pourquoi elle fait partie des flop? Image: EPA

Sigourney Weaver

L'actrice est géniale, ça n'enlève pas que sa tenue est mémérisante. Image: EPA ANSA

La productrice et actrice Rita Rusic

Pour aller au casino d'Evian, oui. Image: EPA

Isabelle Huppert

Ils vendent la même tente chez Decathlon. Image: EPA ANSA

Maintenant Isabelle, il faut rendre les gants à Mickey. Image: EPA

L'actrice Sveva Alviti

Unissons-nous contre le sequin! Image: EPA ANSA

L'actrice Paola Turani

Le genre de matière qui prend feu dès qu'une cigarette s'en approche. Image: EPA

Le mannequin Mariacarla Boscono

Si c'est comme les oeuvres d'art qu'il faut expliquer pour les comprendre, alors non. Image: EPA ANSA

Vous n'êtes pas d'accord avec ce Top-Flop? Dites-le-nous dans les commentaires

