A 27 ans, Léna Situations va animer le tapis rouge des César et c'est la deuxième fois.

Cette influenceuse va participer aux César

Léna Situations animera le tapis rouge de la cérémonie des statuettes qui récompense le cinéma français ce vendredi 28 février.

Léna Situations n'a pas d'atomes crochus avec le monde du cinéma - si ce n'est quelques apparitions dans des films. Son lien le plus étroit avec le grand écran, c'est celui du tapis rouge. Comme l'an passé, elle animera le moment où les stars débarquent à l'Olympia dans leurs tenues de gala. Ce vendredi 28 février, la Française de 25 ans aura la lourde tâche de leur dire: «Trop belle votre robe!» ou «Très chic votre smoking!» mais aussi de leur poser des questions sur les films en compétition.

Léna Situations, Léna Mahfouf de son vrai nom, est l'une des premières influenceuses françaises à s'être démarquée dans ce vaste monde du «Follow moi pour plus de contenu!». Plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube et 4,8 millions de followers sur Instagram. Elle est sur tous les fronts, même Spotify, où son podcast est le plus écouté de France.

En la choisissant, la cérémonie des César tente de rajeunir son image et d'attirer des générations qui ne savent pas ce que veut dire «en clair sur Canal Plus».

Pour animer le tapis rouge des César, Léna Situations sera, comme l’année passée, aux côtés de l’animatrice Laurie Cholewa. instagram lenamahfouf

Canal Plus a dévoilé un sketch humoristique (mais moyennement drôle) dans lequel Léna Situations est plongée dans un cauchemar où elle vivrait lors de cette soirée les pires situations (lol) possibles. Une façon de couper l'herbe sous le pied de ses détracteurs, ces gens qui, dès qu'une influenceuse perce dans un domaine différent du sien, s'offusquent.

Dans les commentaires sous cette vidéo, des internautes se demandent pourquoi ce n'est pas une journaliste cinéma qui anime le tapis rouge. Vidéo: youtube

L'an passé, elle avait répondu aux critiques dans un post Instagram et remerciait la «petite place» qui lui avait été accordée. «Cette petite place qui, j’essaie, permet de faire le pont entre des générations, entre des arts et des milieux», écrivait-elle. Son live du tapis rouge sur Canal Plus en clair avait été suivi par plus de 150 000 personnes, comme elle le rappelait en février 2024.

Léna Situations connaît bien le monde du tapis rouge. La Française a participé deux fois déjà au prestigieux Met Gala, la première fois en 2022 et la seconde fois en 2024.

Léna Situations au Met Gala 2024. Elle avait écrit judicieusement sous ce post Instagram: «Je suis allée au Met Gala et tout est sur YouTube.» instagram

Pour couronner le tout, la Française ira à Los Angeles le 3 mars pour vivre son rêve américain et animer les Oscars sur Disney+. Une information un peu confuse au départ, car elle l'avait démentie sur X, avant de supprimer son message et de préciser qu'elle serait bien présente à la cérémonie, mais «pour un autre job».

En tout cas, si son rôle consiste à commenter l'arrivée des stars sur le tapis rouge, il faudra faire mieux que la masterclass de Jérôme Commandeur en 2017 pour Canal Plus. Le comédien, victime du jet lag selon les médias à l'époque, était parti dans un fou rire mémorable.

