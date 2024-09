Vidéo: watson

Le monstre le plus flippant d'«Alien Romulus» est joué par ce sportif

Robert Bobroczkyi, ancien basketteur professionnel au physique atypique a fait ses premiers pas d'acteur en tant que monstre dans Alien Romulus.

Robert Bobroczkyi, 24 ans, à la particularité de mesurer 2m31. Une taille qui immense permet de briller dans certains sports, comme le basket. Avec sa minceur extrême, ses bras très longs et son visage atypique, le géant roumain était connu pour être un espoir du basket international. D'abord passé par le club de l'AS Stella Azzurra, en Italie, il a ensuite tenté sa chance aux Etats-Unis dans l'équipe universitaire des Spires de l'Ohio.

Robert Bobroczkyi est un basketteur roumain mesurant 2m31. Image: X

Doué au tir au panier, sa taille lui permet aussi d'empêcher facilement ses adversaires de marquer des paniers. Malheureusement, c'est aussi sa taille et sa minceur extrême qui lui font perdre en mobilité. En raison de sa faible masse musculaire, son endurance s'est révélée insuffisante pour le très haut niveau du circuit universitaire américain.

Mais le physique particulier de Robert Bobroczkyi n'aura pas que servi au basket, puisque celui-ci a tapé dans l'œil du réalisateur Fede Alvarez pour Alien Romulus, le dernier volet de la franchise actuellement sur les écrans.

À propos du film: La créature la plus terrifiante du cinéma est de retour

Le metteur en scène de ce nouvel opus a tenu à utiliser le moins d'effet numérique possible, comme un retour aux sources du film original de 1977. Si vous avez vu Alien Romulus, vous avez probablement été marqué par l'arrivée d'une créature absolument répugnante surnommée «la progéniture».

Cette abomination est une sorte d'hybride entre humain et xénomorphe dont le design rappelle celui des ingénieurs vus dans le film Prometheus (2012) de Ridley Scott. Sous ce costume plus vrai que nature, c'est le physique atypique de Robert Bobroczkyi que l'on retrouve pour incarner cette créature terrifiante.

«La première fois que j'ai vu l'acteur dans son costume. C'était terrifiant.» Daniel Macarin, superviseur des effets spéciaux Variety

Grâce à un savant mélange entre effets pratiques et effets numériques, «la progéniture» est aussi épouvantable que fascinante. Robert Bobroczkyi a été la pierre angulaire qui a inspiré le réalisateur et son équipe de magiciens des effets spéciaux pour réussir à donner vie à cette créature unique. En effet, le monstre a été dessiné et crée autour de son physique particulier. (sbo)