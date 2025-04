Ralph Fiennes est prêt à en découdre avec cette bande de maudits infectés. Image: Sony

Une orgie de zombies pour le deuxième trailer de «28 ans plus tard»

De nouvelles images de 28 ans plus tard, bien sauvages, ont été diffusées sur la Toile. Deux décennies plus tard, Danny Boyle et Alex Garland redonnent vie aux zombies furieux.

La deuxième bande-annonce des zombies de 28 ans plus tard est en ligne et elle vaut son petit coup d'oeil. D'une part parce que les plus réticents vont sûrement mordre à l'hameçon cette fois-ci et compter les jours avant la sortie le 18 juin. De l'autre, elle va rendre encore plus impatients les fans de la première heure.

Pour une petite piqûre de rappel, ce troisième opus reprend la saga initiée par 28 jours plus tard, en 2002, et 28 semaines plus tard, en 2007.

Vous avez oublié l'histoire? La voici:

«Cela fait près de trente ans que le Virus de la Fureur s’est échappé d’un laboratoire d’armement biologique. Alors qu’un confinement très strict a été mis en place, certains ont trouvé le moyen de survivre parmi les personnes infectées. C’est ainsi qu’une communauté de rescapés s’est réfugiée sur une petite île seulement reliée au continent par une route, placée sous haute protection. Lorsque l’un des habitants de l’île est envoyé en mission sur le continent, il découvre que non seulement les infectés ont muté, mais que d’autres survivants aussi, dans un contexte à la fois mystérieux et terrifiant…»

Cette quête survivaliste basculée dans un monde où l'humanité angoisse à la moindre sortie, au risque de terminer dans un bain de sang, paraît aussi tendue qu'une partie de roulette russe avec des mafieux sous acide.

Le duo Danny Boyle et Alex Garland (une bonne louche de talent entre ces deux) semble avoir concocté un menu bien sanguinaire, truffé de scènes sauvages, vertigineuses et sombres.

Les zombies vont croiser les visages effarés d'Aaron Taylor-Johnson, de Jodie Comer ou encore de Ralph Fiennes, des humains qui vont devoir se frotter à des infectés salement remontés. Même les soldats se font défoncer et bouffer par ces bêtes affamées - la première séquence de la bande-annonce vous met rapidement au parfum.

Visuellement, cette bande-annonce injecte une bonne dose d'adrénaline. On attend donc avec impatience le 18 juin, pour du postapocalyptique bien torché. (svp)