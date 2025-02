Shrek est de retour et il y a une surprise

Un premier (et très court) teaser de «Shrek 5» a été dévoilé. Jolie surprise: Zendaya a rejoint le casting.

La saga Shrek est de retour! C'est par un teaser de 27 secondes que Universal Pictures et Dreamworks Animation ont présenté les aventures à venir de ce cinquième volet.

Le teaser en question 👇 Vidéo: youtube

Dans celui-ci, on a le plaisir de découvrir un nouveau personnage: une adolescente du nom de Felicia, qui n'est autre que la fille de Shrek et de Fiona.

Deuxième (excellente) surprise: c'est l'actrice Zendaya qui lui prête sa voix. Comme le révèle le Huffington Post, ce n'est pas la première fois que la star de Shake it Up et Spider Man fait du doublage; elle avait notamment déjà prêté sa voix à Meechee, dans Yéti & Compagnie.

Pour les autres voix, on retrouve le casting habituel: Mike Myers pour Shrek, Eddie Murphy pour l’Âne, et Cameron Diaz pour Fiona.

L'extrait vidéo étant extrêmement court, l'on n'en connait pas plus sur l'intrigue pour l'instant. On a tout de même le temps de réaliser que certains personnages ont reçu un petit lifting – on vous laisse vérifier par vous-même. Par contre, une date de sortie a été articulée, et il faudra être patient, au moins jusqu'à Noël 2026.

D'autres projets sont également en lice, notamment un spin-off centré sur l'âne.