Timothée Chalamet interprète Bob Dylan dans A Complete Unknown qui sortira en décembre. dr

Il est bluffant quand il chante

Dans la bande-annonce dévoilée ce mercredi, on entend pour la première fois l'acteur interpréter l'un des tubes du chanteur et il y a de quoi s'y méprendre.

Plus de «Divertissement»

Il y a d'abord la voix, la coiffure, la guitare et évidemment, l'accent. Cet accent du Midwest américain alors que le chanteur est originaire du Minnesota. Timothée Chalamet imite à la perfection la façon de chanter de Bob Dylan dans la bande-annonce du biopic A Complete Unknown sortie ce mercredi 24 juillet. Il y chante la ballade A Hard Rain’s a‐Gonna Fall, écrite par Bob Dylan en 1962 contre la guerre nucléaire.

Ce n'est pas une surprise que Timothée Chalamet sache chanter. Il avait déjà montré ce talent dans Wonka sorti en 2023. Mais là où l'acteur ne faisait que pousser la chansonnette, dans le film sur Robert Zimmerman de son vrai nom, le site spécialisé indieWire racontait en avril qu'il avait été vu dans le New Jersey en train de gratter une guitare acoustique tout en maîtrisant l'harmonica caractéristique de Bob Dylan.

Dans la bande-annonce, on voit également Edward Norton qui joue Pete Seeger, pionnier de la musique folk et grand copain de Woodie Guthrie, l'idole de Bob Dylan à ses débuts.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

Le film de James Mangold (réalisateur de Logan et Indiana Jones et le Cadran de la destinée, mais aussi du très bon biopic sur Johnny Cash Walk the Line) se focalise sur la jeunesse du chanteur aujourd'hui âgé de 83 ans. L'histoire se passe dans les années 1960 à New York, les débuts de sa carrière. Elle Fanning joue Sylvie Russo, la petite amie de Bob Dylan. Moins connue, Monica Barbaro (elle a joué dans la série Fubar avec Schwarzenegger) interprète la chanteuse de folk Joan Baez, formant ainsi un triangle amoureux.

Quant au vrai Bob Dylan, prix Nobel de littérature en 2016, il est l'un des producteurs exécutifs du long métrage, comme le rapporte Rolling Stone.

Il faudra encore patienter pour voir Timothée Chalamet chanter du rock. A Complete Unknown sortira au cinéma en décembre même si aucune date n'a été confirmée.

Au fait, le saviez-vous?

Voici un autre Bob, star du reggae:

1 / 10 Bob Marley, superstar du reggae, mourait il y a 40 ans Bob Marley en concert à Paris, 1980. source: ap

Les dernières sorties cinéma par ici!