Avec le personnage de Varang, joué par Oona Chaplin, ce nouveau volet promet d'être plus complexe. 20 century studios

Pourquoi le nouvel «Avatar» sera plus sombre

A trois semaines de sa diffusion, Avatar: De feu et de cendres fait un dernier tour de piste promotionnel avec une nouvelle bande-annonce. Ce nouveau chapitre s'annonce plus sombre et moins manichéen.

Plus de «Divertissement»

C’est LE film de l’année, celui qui fera pleuvoir le milliard de dollars et remplir les poches des actionnaires de Disney. Une manne plutôt bienvenue, vu la conjoncture moribonde de l’industrie du cinéma. C’est évidemment d’Avatar dont on parle, l’épopée science-fictionnelle de James Cameron (Titanic), dont le troisième volet, intitulé De feu et de cendres, débarque le 17 décembre prochain.

Nous sommes donc à trois semaines de notre retour sur Pandora, la lune de Jupiter dans lequel prennent place les aventures de Jake Sully (Sam Wortington) Neytiri (Zoe Saldana) et leur famille, qui font face aux pillages de leurs ressources par la RDA, conglomérat terrien venu coloniser ces autochtones.

La dernière bande-annonce: Vidéo: extern / rest

Avec ses 3 heures et 15 minutes, ce troisième long-métrage sera le plus long de la franchise. L’intrigue fait directement suite aux événements de La Voie de l’eau (2023).

Endeuillée par la perte de Neteyam, l’un des enfants Sully, la famille apparaît désormais fragilisée. Ensemble, ils devront faire face à l’expansion grandissante des colons humains, mais aussi à une menace venue des siens: le Clan des Cendres. Mené par une cheffe impitoyable nommée Varang (interprétée par Oona Chaplin), ce clan Na’vi issu d’un environnement volcanique se distingue par sa violence, et pourrait bien s’allier aux Terriens pour mener à bien leurs funestes projets.

«Avec ce film, nous ne voulions pas être simplistes, voir le monde en noir et blanc. Nous essayons d'évoluer au-delà du paradigme: "tous les humains sont mauvais, tous les Na'vi sont bons"» James Cameron Empire

Si vous aimez la forêt: Cette pépite inattendue sur Netflix est un «délice visuel»

Les préventes sont désormais ouvertes pour ce blockbuster de tous les superlatifs, avec une diffusion dans tous les formats possibles et imaginables: 3D, 4DX, ScreenX, IMAX 3D, Dolby 3D et ICE.

Pour notre part, on ne pourra que vous suggérer de le voir en relief, une paire de lunettes sur le nez. Avatar a été le fer de lance de cette technologie lors de sa sortie en 2009 et tout comme sa suite en 2022, le film a été spécialement pensé pour immerger le spectateur dans les forêts bioluminescentes de Pandora.

En attendant le 17 décembre, vous pouvez toujours patienter en écoutant la chanson du film, interprétée par Miley Cyrus:

À l'international, le premier volet avait enregistré 2,9 milliards de dollars de recettes, et le second, 2,3 milliards. On peut donc aisément tabler sur le fait que ce troisième chapitre sera également un triomphe.