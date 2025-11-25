21 Fails qui rendront votre mardi plus supportable
Quoi de mieux que de rire du malheur et de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
On est mardi, le jour le moins aimé de la semaine. En attendant que j’aille chercher les statistiques prouvant que tout le monde est grognon le mardi, je vous propose de scroller pour chasser toute cette négativité. Parce que rire, c’est bon pour la santé, comme le dit un dicton populaire.
C'est ti-par! (Comme disent les ringards)
Prenez place, ça va commencer.
Ça va être compliqué à laver.
Toujours faire attention en dansant...
Qui d'autre est content de voir la neige?
Quand tu t'amuses trop au travail.
Ça par contre, ça fait mal au cœur.
Descendez toujours du bateau avec précaution, d'accord?
L'arbitre n'a rien vu.
Ne jamais s'en prendre à plus petit que soit.
(On vous rassure, le chien va bien).
C'est parti pour les images
On y voit que du feu.
Mais qui veut acheter des bouteilles vides?!
Le titre de la semaine:
Un homme s'est brûlé les fesses en utilisant des lingettes nettoyantes pour toilettes au lieu du papier hygiénique.
Très bien, faisons comme ça.
Sur ce panneau, il est juste écrit «ne pas faire»