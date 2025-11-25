C'est l'heure de rire! Image: instagram/watson

21 Fails qui rendront votre mardi plus supportable

Quoi de mieux que de rire du malheur et de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!

Madeleine Sigrist Suivez-moi

On est mardi, le jour le moins aimé de la semaine. En attendant que j’aille chercher les statistiques prouvant que tout le monde est grognon le mardi, je vous propose de scroller pour chasser toute cette négativité. Parce que rire, c’est bon pour la santé, comme le dit un dicton populaire.

C'est ti-par! (Comme disent les ringards)

Prenez place, ça va commencer.

Ça va être compliqué à laver.

Toujours faire attention en dansant...

Qui d'autre est content de voir la neige?

Quand tu t'amuses trop au travail.

Ça par contre, ça fait mal au cœur.

Descendez toujours du bateau avec précaution, d'accord?

L'arbitre n'a rien vu.

Ne jamais s'en prendre à plus petit que soit.

(On vous rassure, le chien va bien).

C'est parti pour les images

On y voit que du feu.

Mais qui veut acheter des bouteilles vides?!

Le titre de la semaine:

Un homme s'est brûlé les fesses en utilisant des lingettes nettoyantes pour toilettes au lieu du papier hygiénique.

Très bien, faisons comme ça.

Sur ce panneau, il est juste écrit «ne pas faire»

Mais ça veux dire quoi PCEAE? ☮️

Oh mon Dieu, qu'est-ce que...?

Ah, juste mon imagination...



Il y avait donc une quatrième option.

Regarder Pingu avec les sous-titres:

Quand c'est le verre de trop:

Promis, on ne rit pas des enfants.

Ok, c'est pas un fail, mais on le met quand même. gif: instagram

Voilà, c'est fini, A+!

Non, vraiment, à la semaine prochaine!