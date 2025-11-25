ciel couvert
Fails

Die lustigsten Bilder und GIfs der Woche: Heute gibts Fails!
C'est l'heure de rire!Image: instagram/watson

21 Fails qui rendront votre mardi plus supportable

Quoi de mieux que de rire du malheur et de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
25.11.2025, 05:3325.11.2025, 05:33
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

On est mardi, le jour le moins aimé de la semaine. En attendant que j’aille chercher les statistiques prouvant que tout le monde est grognon le mardi, je vous propose de scroller pour chasser toute cette négativité. Parce que rire, c’est bon pour la santé, comme le dit un dicton populaire.

C'est ti-par! (Comme disent les ringards)

Prenez place, ça va commencer.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ça va être compliqué à laver.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Toujours faire attention en dansant...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Qui d'autre est content de voir la neige?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Quand tu t'amuses trop au travail.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
Ça par contre, ça fait mal au cœur.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Descendez toujours du bateau avec précaution, d'accord?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
Surprise

L'arbitre n'a rien vu.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
Ne jamais s'en prendre à plus petit que soit.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

(On vous rassure, le chien va bien).

C'est parti pour les images

On y voit que du feu.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram
Mais qui veut acheter des bouteilles vides?!

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Le titre de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: Schlagzeile
Image: instagram

Un homme s'est brûlé les fesses en utilisant des lingettes nettoyantes pour toilettes au lieu du papier hygiénique.

Très bien, faisons comme ça.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Sur ce panneau, il est juste écrit «ne pas faire»

Mais ça veux dire quoi PCEAE? ☮️

Weihnachts Deko Fail
Image: reddit

Oh mon Dieu, qu'est-ce que...?
Ah, juste mon imagination...

Die lustigsten Fails der Woche: Handschuhe Arsch
Image: instagram

Il y avait donc une quatrième option.

Die lustigsten Fails der Woche: WC Papier
Image: instagram

Regarder Pingu avec les sous-titres:

Die lustigsten Fails der Woche
[Parle en Pinguin] Image: instagram

Quand c'est le verre de trop:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
Promis, on ne rit pas des enfants.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ok, c'est pas un fail, mais on le met quand même.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Voilà, c'est fini, A+!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Non, vraiment, à la semaine prochaine!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
On vous remet une couche de fails?
L’article