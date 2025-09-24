faible pluie11°
La bande-annonce de «The Mandalorian & Grogu» se dévoile

Trouvez-nous un meilleur duo que Mando et Grogu?
Existe-t-il un meilleur duo que Mando et Grogu?Image: Lucasfilm

Ils reviennent au cinéma

Le duo le plus célèbre de l'univers «Star Wars» va faire son retour sur grand écran. The Mandalorian & Grogu se montre enfin avec une affiche et une première bande-annonce.
24.09.2025, 16:5624.09.2025, 16:56
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Depuis plusieurs années, Star Wars est devenu un rendez-vous incontournable sur le petit écran, pour le meilleur et pour le pire. Parmi les réussites, The Mandalorian s’est imposée comme la série préférée des fans. Il était donc évident pour Disney d’offrir à Din Djarin et à « Baby Yoda » des aventures dignes de ce nom, en portant ce duo désormais iconique sur le grand écran.

Vidéo: extern / rest

Les premières images montrent le chasseur de primes et son petit coéquipier acceptant une mission de la part de Sigourney Weaver, au casting de cette aventure inédite. Au programme: des explosions, des batailles spatiales, des extraterrestres en caoutchouc pour coller à l’esprit de la trilogie originale, le retour du Razorcrest (le vaisseau du Mandalorien), ainsi que la première apparition de Rotha le Hutt, fils de Jabba le Hutt, dans une arène.

On note également la présence de Zeb Orrelios, personnage issu de la série animée Star Wars: Rebels, qui devrait particulièrement ravir les fans.

Le long-métrage promet un film d’aventure à l’ancienne, comme en témoigne l’affiche délicieusement vintage et le titre The Mandalorian & Grogu, dont la typographie n’est pas sans rappeler les aventures d'un certain Indiana Jones.

Affiche de The Mandalorian &amp; Grogu
La série The Mandalorian se voulait un hommage au western, c'est tout naturellement à ce genre que l'affiche rend hommage.Image: Lucasfilm

Si l’on ne connaît pas encore tous les détails de l’histoire, le cadre reste fidèle à celui de la série. Chronologiquement située entre Le Retour du Jedi et Le Réveil de la Force, la galaxie est gouvernée par une nouvelle République, tandis que les ruines de l’Empire tentent de renaître en expérimentant secrètement le clonage afin de ressusciter l’Empereur Palpatine.

The Mandalorian & Grogu sortira le 22 mai 2026 dans les salles obscures. Au casting, on retrouvera évidemment Pedro Pascal sous le casque, ainsi que Sigourney Weaver et Jeremy Allen White. Le film sera réalisé par Jon Favreau (Iron Man), showrunner de la série originale.

