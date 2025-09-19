Tim Burton et Monica Bellucci, c'est fini. Keystone

Tim Burton et Monica Bellucci se séparent

Tremblement de terre sur la planète people: le réalisateur américain et l'actrice italienne annoncent leur séparation.

Le couple de stars formé par le réalisateur américain Tim Burton et l'actrice italienne Monica Bellucci a annoncé sa séparation vendredi dans un communiqué. «C'est avec beaucoup de respect et d'affection mutuelle que Monica Bellucci et Tim Burton ont décidé de se séparer», ont déclaré les deux célébrités.

Le réalisateur d'Edward aux mains d'argent et Sleepy Hollow et l'actrice de Mission Cléopâtre ou Irréversible s'étaient rencontrés lors du festival Lumière à Lyon en octobre 2022, lors duquel l'actrice lui avait remis le prix Lumière pour l'ensemble de sa carrière.

Tim Burton et Monica Bellucci ont ensuite entamé une relation qui a débouché sur une collaboration artistique avec le film Beetlejuice Beetlejuice, présenté en ouverture à la Mostra de Venise en 2024. Dans ce long-métrage, suite de la comédie macabre réalisée par Tim Burton en 1988, Monica Bellucci incarne Delores, une créature maléfique à la Frankenstein déterminée à se venger de son ex-mari Beetlejuice (Michael Keaton).

Beetlejuice Beetlejuice a fait un carton au box-office nord-américain, engrangeant près de 300 millions de dollars. (jzs/afp)