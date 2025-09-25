La plus célèbre des araignées a dû arrêter de tisser sa Toile pour quelques jours.

«Spider-Man» perd des millions à cause d'un accident inattendu

Alors qu'il était en plein tournage du nouveau film Spider-Man, Tom Holland a été victime d'un accident qui a contraint la production à s'arrêter. L'ampleur de l'incident est désormais connue.

Imke Gerriets / watson.de

C'est la quatrième fois que Tom Holland endosse le rôle principal de la saga Spider-Man, qu'il a intégré en 2016 dans la peau de Peter Parker. Le dernier opus en date, Spider-Man: No Way Home, est sorti en 2021.

Le nouveau film Marvel, produit par Sony Pictures, est attendu dans les salles pour fin 2026 sous le titre de Spider-Man: Brand New Day. C'est sur le plateau de tournage des studios Leavesden, à Watford (au nord-ouest de Londres), que l'acteur s'est récemment blessé.

Plusieurs médias, dont Deadline, ont rapporté que l'acteur aurait subi une légère commotion cérébrale lors d'une cascade, ce vendredi 19 septembre 2025. La production a été mise en pause immédiatement. On apprend aujourd'hui que cet arrêt coûte très cher au studio.

Un accident et des millions

Selon le Daily Mail, l'accident de Tom Holland sur le plateau a entraîné des frais estimés à 10 millions de livres sterling, soit environ 13,5 millions de dollars. C'est le coût de l'arrêt de la production.

Toutefois, la santé de l'acteur reste la priorité. Le jeune homme de 29 ans se remet actuellement de sa légère commotion. Une source proche de l'équipe de tournage a confié que l'accident n'était «pas aussi grave» qu'on l'avait d'abord craint.

Comment l'accident de Tom Holland s'est-il produit?

La source explique qu'«une ligne de traction a cédé et il a reçu une bosse sur le crâne». «Le tournage devait reprendre jeudi à Londres, mais l'équipe de production a reçu pour instruction de le laisser se reposer pendant deux semaines», a-t-elle ajouté.

Même si la blessure n'est pas très grave, Tom Holland doit «y aller doucement».

Un budget de 200 millions de dollars pour Spiderman

Le blockbuster dispose d'un budget total de 200 millions de dollars. Malgré cet incident, la production du film resterait dans les temps. Le journal affirme que l'interruption de tournage coûterait environ 1,5 million de livres sterling par jour, soit un peu plus de 2 millions de dollars par jour.

Des sources de l'industrie expliquent que les coûts pour l'équipe, les studios et la location du matériel continuent de s'accumuler malgré la pause.

Un initié a déclaré:

«Pour n'importe quelle production, devoir interrompre un tournage est une difficulté, mais pour un film de cette envergure, cela va être un énorme cauchemar pour les producteurs et le studio.»

«L'équipe doit continuer d'être payée pendant tout le retard, et les frais généraux liés au lieu de tournage doivent aussi être pris en compte », a-t-il précisé.