Qui sera le prochain Daniel Craig? Réponse au bas de l'article (musique de suspense). Image: Shutterstock

Cet acteur pourrait bien être le prochain James Bond

Trois ans après que Daniel Craig a raccroché le smoking de 007 pour de bon dans Mourir peut attendre, le futur de la saga est en suspens. En cause, un conflit larvé entre Amazon et la productrice, qui se déchirent sur la vision du Bond idéal. Dans ce marasme, le nom d'un potentiel successeur a été évoqué.

Qui sera le prochain James Bond? La question semble s'enfoncer dans un nid d'épines, alors que l'on apprenait voici quelques jours que le torchon brûle entre les studios Amazon/MGM et Barbara Broccoli, productrice de la saga James Bond.

Pour rappel, Broccoli dirige Eon Productions, la compagnie basée à Londres qui produit les films de Bond, aux côtés de son demi-frère de 82 ans, Michael Wilson. Agée de 64 ans, elle est la fille du producteur historique de la licence, Albert R. Broccoli.

Barbara Broccoli (à gauche) et son demi-frère Michael Wilson (à droite). image: Getty

Albert «Cubby» Broccoli (archive) a porté le personnage de 007 d'Ian Fleming sur grand écran. image:getty

Trois ans après la sortie de Mourir peut attendre, ce ne sont pourtant pas les candidats qui manquent au portillon pour revêtir le costume du plus célèbre des espions. Cependant, entre les diverses parties, une ligne de fracture s'est progressivement créée sur la façon d'envisager le Bond idéal.

Comme l'explique bien le Wall Street Journal, la relation entre la famille Broccoli et Amazon est un choc entre deux mondes:

«L'un est enraciné dans le cinéma à l'ancienne du XXe siècle venu des tripes tandis que l'autre est imprégné d'une dépendance centrée sur la technologie, sur les algorithmes et les statistiques de streaming...» Le Wall Street Journal.

«Contenu» VS «héritage sacré»

La famille Broccoli garde une emprise de fer sur 007, approuvant tout, des scénarios à l'acteur clé. Et elle est particulièrement remontée contre Amazon, qui envisage la saga Bond comme du «contenu», alors qu'elle la considère au contraire «comme un héritage familial sacré».

En effet, les dirigeants d'Amazon rêvent large, et ont proposé un certain nombre d'idées pour tirer profit de la marque Bond pour leur service Prime Video. Amazon aurait notamment envisagé un spin-off mettant en vedette Miss Moneypenny, la secrétaire du chef des espions du MI6, M.

Selon le New York Post, il aurait même été question de choisir une femme pour incarner le prochain 007, ainsi que d'options plus diversifiées qui incluraient des rôles principaux homosexuels ou noirs.

Barbara Broccoli, de son côté, a rejeté l'idée d'une James Bond féminine, même si elle ne s'oppose pas à ce qu'un acteur gay ou non blanc joue le rôle. Par contre, elle tient à ce que le futur Bond soit un Britannique.

Du côté d'Amazon, la caricature de l'espion qui use de violence pour parvenir à ses fins tout en étant un coureur de jupons n'est plus trop à jour. Une source interne interrogée par le New York Post a même déclaré lors d'une réunion stratégique: «Je dois être honnête. Je ne pense pas que James Bond soit un héros.»

«Aïe»

Difficile d'imaginer un futur proche pour la saga dans ce contexte chaotique. Pour ne rien arranger, il semblerait que les diverses parties aient du mal à communiquer entre elles, Broccoli assurant avoir du mal à décrocher un rendez-vous avec les hauts dirigeants d'Amazon.

Des noms chuchotés

En parallèle, des rumeurs sur un éventuel successeur 007 ne cessent d'enfler. Des noms ont circulé, notamment celui de:

Aaron Taylor-Johnson, acteur britannique vu dans Kick-Ass, Bullet Train, et bientôt Nosferatu

Regé-Jean Page, star de Bridgerton

Lucien Laviscount, star de Emily in Paris

Et cette semaine, un nouveau visage semble se profiler, sans garantie aucune. C'est le Hollywood Reporter, dans ses prédictions 2025, qui mise sur Josh O'Connor, un acteur britannique de 34 ans qui avait incarné le Prince Charles dans la série The Crown.

Josh O'Connor. source: the hollywood reporter

Son point fort?

«C'est un acteur anglais sur le point de devenir une superstar, familier du public mais pas trop, avec un sourire séduisant, une facilité à dire des répliques improvisées et un charisme à revendre.» The Hollywood Reporter

Les paris sont donc lancés.