Ces 15 acteurs voulaient une fin tragique pour leur personnage

Certains acteurs rêvent d'une fin tragique pour le personnage qu'ils incarnent, car ils n'ont pas d'affection pour ce dernier ou, au contraire, rêvent de «marquer le coup».

Lorsque notre personnage préféré meurt dans une série ou dans un film, la pilule n'est pas toujours facile à avaler. Mais il arrive aussi régulièrement que des acteurs et actrices aillent voir les producteurs et exigent que leur personnage meure. Certains veulent parfois même une fin aussi épique que dramatique.

C'est exactement ce qu'ont fait les 15 acteurs suivants. Cependant, tous n'ont pas vu leur souhait exaucé.

Harrison Ford dans Star Wars

Après son deuxième film Star Wars, Harrison Ford voulait que son personnage Han Solo meure. «Je pensais qu'il devait se sacrifier pour les deux autres personnages (Luke Skywalker et la princesse Leia Organa)», explique l'acteur à Den of Geek. Avec cette idée en tête, il est allé voir George Lucas et lui a dit:

«Han Solo n'a pas de parents, il n'a pas d'avenir. Il n'a pas de responsabilités importantes à ce stade, alors pourquoi ne pas lui permettre de se sacrifier.»

Harrison Ford voulait que Han Solo se sacrifie. Au final, il mourra des mains de son fils. Image: lucasfilm

Sophie Turner dans Game of Thrones

Sophie Turner voulait une grande scène de mort dans Game of Thrones. «Je veux qu'elle venge la mort de sa famille. Mais ensuite, Sansa doit mourir et Littlefinger doit s'asseoir sur le trône», explique Sophie Turner dans une interview accordée à Just Jared. L'actrice sait également comment Sansa devrait mourir:

«Quelque chose qui dure tout un épisode, comme un empoisonnement. Tout simplement une mort vraiment longue»

Sophie Turner voulait que Sansa venge sa famille. Mais l'histoire ne se terminera pas comme ça. Image: hbo

Jeremy Renner dans Avengers

Jeremy Renner était très mécontent de la manière dont son personnage Hawkeye est représenté dans les films Avengers. Il était tellement frustré pendant le tournage qu'il a prétendu que son personnage avait une crise cardiaque dans le film pour suggérer aux producteurs de tuer Hawkeye

Image: AP/Disney/Marvel

Jamie Lee Curtis dans Halloween

Jamie Lee Curtis n'est revenue dans la saga Halloween qu'à la condition que son personnage meure. Elle a déclaré:

«Vous devez me tuer dans les dix premières minutes du film parce que j'ai tué un homme innocent et que mon personnage ne peut pas vivre avec ça.» Jamie Lee Curtis à Syfy

Elle est tout de même revenue dans la série de films en 2017.

Jamie Lee Curtis est revenue à la franchise Halloween en 2017, malgré la mort de son personnage. Image: warner-columbia

Sir Alec Guinness dans Star Wars



Un autre acteur de Star Wars qui voulait que son personnage meure est Sir Alec Guinness. Il a joué Obi Wan dans Star Wars: Episode IV - A New Hope, The Empire Strikes Back et Le retour du Jedi.

«Je ne pouvais tout simplement plus prononcer ces putains de phrases horribles. J'en avais assez de ces conneries» Sir Alec Guinness à Entertainment Weekly.

Sir Alec Guinness ne veut pas qu'on se souvienne de lui pour son rôle dans Star Wars. Image: lucasfilm

Troian Bellisario dans Pretty Little Liars

Dans une interview accordée à W Magazine, Troian Bellisario a raconté qu'elle avait essayé de faire mourir son personnage Spencer de Pretty Little Liars. Elle était convaincue que cela rendrait les autres personnages de la série plus intéressants et illustrerait le danger qui les guette.

Troian Bellisario a joué Spencer dans Pretty Little Liars. Image: the cw

Paul Wesley et Ian Somerhalder dans Vampire Diaries

Paul Wesley et Ian Somerhalder (qui jouaient les personnages principaux Stefan et Damon) étaient tous deux convaincus que leurs personnages devaient mourir alors que Vampire Diaries approchait de sa fin. «Nous voulions que les frères partent ensemble», explique Paul Wesley à Buzzfeed. Ian Somerhalder pensait:

«Ça serait poétique que les deux frères disparaissent et que les gens se réinstallent ensuite dans leur ville»

Ian Somerhalder et Paul Wesley jouent deux frères vampires dans Vampire Diaries. Image: the cw

Sean Connery dans James Bond

Sean Connery en avait assez d'incarner James Bond et souhaitait sa mort. Il a même déclaré une fois:

«J'ai toujours détesté ce putain de James Bond. J'aimerais le tuer»

Sean Connery a joué l'agent britannique 007 pendant sept films, ici dans Dr. No... Image: getty

Daniel Craig in James Bond

Un autre acteur qui ne supporte pas non plus son rôle de 007 est Daniel Craig. «Je pensais vraiment que je ne ferais qu'un seul film de Bond et que ce serait fini. C'est là que nous avons réalisé que nous avions un succès dans la poche. J'ai demandé: "Combien d'autres?" Barbara Broccoli, la productrice, a répondu: "Quatre!" J'ai dit: "D'accord. Je peux le tuer après?» Ce à quoi la productrice a répondu:

«Oui»

Daniel Craig dans Skyfall. Image: AP Sony Pictures

Milo Ventimiglia dans Gilmore Girls

Pour son personnage Jess dans Gilmore Girls, Milo Ventimiglia voulait une mort cruelle.

«C'est moi qui suis allé voir les producteurs et qui ai suggéré que Jess soit tué. Je voulais qu'il se fasse écraser par un bus ou poignarder. Quelque chose de grave.» e! news

Pourquoi cette fin tragique? Parce qu'il pensait que «ce serait cool».

Milo Ventimiglia voulait une mort cruelle pour son personnage dans Gilmore Girls. Image: warner bros.

Johnny Depp dans 21 Jump Street

Johnny Depp en avait assez de jouer son personnage de Tom Hanson dans la série à succès 21 Jump Street. Pour lui, la créativité s'est perdue avec le temps, c'était toujours la même bouillie. Selon les rapports, il a fait «tout ce qu'il pouvait» pour se faire virer, y compris détruire sa caravane sur le plateau. Plus tard, il a accepté de reprendre son rôle dans le film 21 Jump Street à la seule condition que son personnage soit tué.

Johnny Depp s'ennuyait. Image: Anchor Bay Entertainment

Paul Walker dans Fast et Furious

Avant que le quatrième film Fast and Furious ne sorte dans les salles, Paul Walker a déclaré qu'il voulait abandonner:

«Je pensais que nous en aurions fini après le deuxième, puis le troisième est arrivé et cette fois-ci, c'est Vin Diesel qui a appelé et dit: "Hé, faisons-en un autre". Je pense qu'il veut en faire un cinquième.»

Paul Walker est allé voir le réalisateur et a exigé que son personnage Brian O'Conner meure dans le film, mais celui-ci a refusé.

En 2013, pendant le tournage du septième volet, Paul Walker est décédé dans un accident de voiture et son personnage a été retiré de la saga cinématographique.

Paul Walker voulait déjà en finir après le deuxième film Fast and Furious. Image: united international pictures

Dean Norris dans Breaking Bad

Dean Norris a appelé le créateur de Breaking Bad (Vince Gilligan) et lui a proposé que son personnage Hank meure dans la première moitié de la dernière saison. Ceci parce que les producteurs ont divisé la saison en deux parties et que cela a perturbé l'emploi du temps de Norris; il voulait tourner un épisode pilote pour une autre émission.

Image: amc

Channing Tatum dans G.I. Joe

En fait, Channing Tatum ne voulait pas jouer G.I. Joe, il a refusé le rôle à sept reprises. Finalement, il a tout de même été engagé pour le rôle principal. Pour le deuxième film (G.I. Joe : Retaliation), il a donc demandé que son personnage soit tué dans les dix premières minutes.

Image: paramount pictures

Bonus: Mischa Barton in O.C., California

Mischa Barton n'a pas forcément demandé à mourir dans O.C., California, mais elle a expressément choisi que son personnage finisse ainsi. Lorsqu'elle a décidé de quitter la série, elle avait deux possibilités pour son personnage Marissa: voguer vers le soleil couchant ou se faire tuer. Elle a opté pour cette dernière solution et a qualifié la mort de Marissa de «fin grandiose» et de «mémorable».

Mischa Barton a pu choisir comment son personnage allait finir. Image: fox

(cmu)