Driss (Jamel Debbouze) est un agent de footballeurs contraint de rembourser des dettes en vendant son meilleur joueur.

Jamel change de registre dans un film sombre sur le foot

Dans Mercato, Jamel Debbouze change de registre avec un thriller sombre sur les coulisses du football.

Dans le jargon footballistique, le Mercato désigne le marché officiel des transferts de joueurs entre clubs professionnels. C’est donc tout naturellement dans les coulisses du football que le film Mercato nous entraîne, au cœur de cette industrie planétaire où les enjeux financiers se chiffrent en milliards.

Ce film de Tristan Séguéla sortira en salles le 19 février et offre à Jamel Debbouze un rôle à contre-emploi. Ce thriller, imaginé par l’humoriste lui-même, le met dans la peau de Driss, un agent de footballeurs sur le déclin, contraint de rembourser des caïds avant la fin du marché des transferts. Avec seulement une semaine pour réunir 300 000 euros, Driss devra tout faire pour vendre son joueur vedette et empocher sa commission.

C’est un véritable changement de registre pour Jamel Debbouze, qui, au cours d’une filmographie riche d’une trentaine de films, n’a endossé des rôles sérieux et dramatiques qu’en de rares occasions. On a pu le voir dans Indigènes, qui lui a valu une récompense à Cannes en 2006, dans le drame Hors-la-loi en 2010, ainsi que dans 360, un film de 2012 où il partageait l’affiche avec Anthony Hopkins et Jude Law.

Récemment, on a pu l'entendre incarner Timon dans le film Mufasa: Le Roi Lion de Disney et sera prochainement à l'affiche de la suite cinématographique des aventures du Marsupilami, réalisé par Philippe Lacheau (Babysitting).

Le réalisateur Tristan Séguéla avait déjà exploré les coulisses de l’Olympique de Marseille en 2023 avec la série Tapie produite par Netflix. Pour ce Mercato, le cinéaste s’est entouré d’Olivier Demangel, co-créateur de la série, sous l’impulsion créative de Jamel Debbouze, qui n’a jamais caché son amour pour le football.