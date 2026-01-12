Les Golden Globes sont considérés comme un tremplin pour les Oscars. Keystone

Voici les grands gagnants des Golden Globes

La prestigieuse cérémonie a été dominée par Une bataille après l'autre, film de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio à l'affiche. On fait le point sur les résultats.

Plus de «Divertissement»

La fresque sur les dérives extrémistes des Etats-Unis, Une bataille après l'autre, a triomphé aux Golden Globes dimanche, avec quatre récompenses. Le film du réalisateur Paul Thomas Anderson a confirmé son statut de favori en vue des Oscars dans deux mois.

Il a remporté les prix de la meilleure comédie, du meilleur scénario, du meilleur second rôle féminin pour Teyana Taylor et du meilleur réalisateur. «Vous êtes tellement généreux avec l'affection que vous me portez, à moi et à ce film [...] J'adore ce que je fais. Donc, c'est juste du plaisir», a remercié le cinéaste américain de 55 ans.

Paul Thomas Anderson Keystone

Plébiscitée pour sa capacité à saisir les fractures contemporaines des Etats-Unis, sa tragicomédie met en scène la traque d'ex-révolutionnaires d'extrême gauche par un suprémaciste blanc. «A mes soeurs de couleur et aux petites filles de couleur qui regardent ce soir [...] notre lumière n'a pas besoin de permission pour briller», a lancé Teyana Taylor, qui y campe une héritière politique du Black Power complètement exaltée.

Teyana Taylor Keystone

DiCaprio s'incline face à Chalamet aux Golden Globes

Tête d'affiche du film, Leonardo DiCaprio s'est, en revanche, incliné pour le prix du meilleur acteur dans une comédie face à Timothée Chalamet, remarquable en joueur de ping-pong à l'ambition insatiable dans Marty Supreme. «Merci infiniment du fond du coeur. Je suis en lice avec de très grands noms. Cette catégorie est ultra relevée», a lâché l'acteur franco-américain de 30 ans.

Cette saison, Sinners passait pour le concurrent le plus sérieux d'Une bataille après l'autre pour l'Oscar du meilleur film. Mais ce film d'époque audacieux de Ryan Coogler, qui raconte la blessure profonde des Noirs dans le sud ségrégationniste des Etats-Unis des années 1930, sur fond de contes de vampires et de rythmes de blues, est reparti avec du plomb dans l'aile.

Il a été récompensé par le Globe de la meilleure performance au box-office et celui de la meilleure bande originale, mais a échoué à remporter le prix du meilleur film dramatique face à Hamnet.

Un autre grand vainqueur des Golden Globes 2026

La tragédie explore de manière fictive le deuil d'Agnes et William Shakespeare après la mort de leur fils. L'actrice irlandaise Jessie Buckley, qui y interprète l'épouse du dramaturge britannique, a été sacrée meilleure actrice.

Du côté des comédies, c'est l'Australienne Rose Byrne qui a été élue meilleure actrice, grâce à son rôle de mère au bout du rouleau, épuisée par la maladie de sa fille et les embûches de la vie, dans If I Had Legs I'd Kick You.

Rose Byrne Keystone

Le film brésilien L'Agent Secret a été l'autre grand vainqueur de la cérémonie, avec deux trophées. Il a non seulement battu le représentant de la France aux Oscars, Un simple accident, pour le prix du meilleur film international, mais a aussi permis à Wagner Moura d'être élu meilleur acteur dans un film dramatique. Il y interprète un ex-universitaire traqué par des tueurs à gages sous la dictature brésilienne des années 1970, pendant qu'il tente de renouer avec son fils.

Wagner Moura Keystone

Il s'agit d'«un film sur la mémoire, ou l'absence de mémoire, et sur les traumatismes générationnels», a souligné le comédien brésilien.

«Je pense que si ce traumatisme peut se transmettre de génération en génération, les valeurs le peuvent aussi. Alors ceci s'adresse à ceux qui restent fidèles à leur valeur dans les moments difficiles»

Des piques contre Donald Trump aux Golden Globes

Ce discours à la tonalité politique s'est avéré en accord avec le reste de la soirée: plusieurs célébrités portaient des badges «Be Good», du nom de Renee Good, une Américaine tuée cette semaine à Minneapolis par un agent de la police de l'immigration.

La maîtresse de cérémonie Nikki Glaser s'est également moquée du «ministère de la justice» américain, à qui elle a attribué «le Golden Globe du meilleur montage», pour la publication partielle du dossier Epstein, boulet politique du président américain Donald Trump.

Nikki Glaser Keystone

Le palmarès a été complété par Stellan Skarsgard, élu meilleur second rôle masculin pour son incarnation d'un cinéaste en froid avec ses deux filles dans Valeur sentimentale.

Stellan Skarsgard Keystone

Le phénomène Netflix KPop Demon Hunters a lui remporté le Globe du meilleur film d'animation et celui de la meilleure chanson, pour un tube au titre prédestiné: «Golden». (jzs/ats)