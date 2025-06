Adèle Exarchopoulos n'apparait pas très en forme dans le prochain film de Quentin Dupieux. Image: Diaphane

Adèle Exarchopoulos a bien changé

Dans L’accident de piano, le prochain film de Quentin Dupieux, Adèle Exarchopoulos apparait complètement transformée. La bande-annonce vient d’être dévoilée.

Plus de «Divertissement»

Le quatorzième film de Quentin Dupieux, L'Accident de piano se dévoile pour la première fois avec, comme pour habitude, une intrigue farfelue et un casting étoilé. Le réalisateur prolifique revient un an seulement après le biopic Daaaaaali! et Le Deuxième acte sorti la même année.

Pour ce nouveau cru qui sortira cet été, le cinéaste renoue avec l'une de ses actrices fétiches, Adèle Exarchopoulos, marquant ainsi leur troisième collaboration après Mandibules (2020) et Fumer fait tousser (2022).



Dans L’Accident de piano, Adèle Exarchopoulos incarne Magalie, une star du web déconnectée et sans morale, qui gagne des fortunes en postant des contenus choc sur les réseaux sociaux. Après un grave accident survenu lors du tournage de l’une de ses vidéos, Magalie s’isole à la montagne avec Patrick (Jérôme Commandeur), son assistant personnel, pour faire un break. Un séjour qui ne sera pas de tout repos, puisqu’une journaliste (Sandrine Kiberlain), détenant une information sensible, commence à la faire chanter…

Pour se faire une idée: Vidéo: youtube

Du mystère, il y en a, et la bande-annonce n’en dévoilera pas davantage. Fidèle à l’univers du cinéaste, ce nouveau long-métrage promet une nouvelle fois de flirter avec l’absurde, comme en témoignent certaines scènes où l’on peut notamment voir Jérôme Commandeur cracher dans un yaourt et d'autres actions inexplicables, mais surtout une Adèle Exarchopoulos méconnaissable, affublée d’une prothèse dentaire et d’une coupe de cheveux inqualifiable.

L’Accident de piano, réalisé par Quentin Dupieux sortira en salles le 2 juillet.