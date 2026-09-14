Sandra Bullock et Nicole Kidman reprennent leurs rôles de Sally et Gillian Owens près de trente ans après le premier Practical Magic. Image: www.imago-images.de

Ce film cartonne au ciné mais ses chiffres inquiètent

Après neuf semaines de domination presque sans partage, Spider-Man: Brand New Day et L'Odyssée ont enfin trouvé plus forts qu’eux au box-office. Sandra Bullock et Nicole Kidman leur ont jeté un sort avec Practical Magic 2. Mais derrière cette première place se cache un démarrage plutôt inquiétant.

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Il aura donc fallu deux sorcières pour venir à bout de Spider-Man et d’Ulysse. Ce week-end, Practical Magic 2 (Les Ensorceleuses, en français), suite du film culte de 1998 avec Sandra Bullock et Nicole Kidman, s’est emparé de la première place du box-office, mettant fin à neuf semaines de domination incontestée durant lesquelles Spider-Man: Brand New Day et L'Odyssée avaient régné sur les salles obscures.

Selon les chiffres de Rentrak relayés par Entertainment Weekly, le film réalisé par Susanne Bier a récolté 30 millions de dollars aux Etats-Unis et 46 millions à travers le monde pour son premier week-end. Suffisant pour s’imposer devant ses deux concurrents, aussi bien sur le marché américain qu’à l’international.

Une petite prouesse pour un projet arrivé près de trente ans après l’original. Sandra Bullock et Nicole Kidman reprennent leurs rôles de Sally et Gillian Owens, les deux sœurs issues d’une famille de sorcières frappée par une malédiction amoureuse. Les deux actrices sont également productrices de cette suite.

Une victoire qui inquiète

Sur le papier, Warner Bros. peut donc sabrer le champagne. Financièrement, la potion est cependant nettement moins magique. Practical Magic 2 aurait en effet coûté environ 75 millions de dollars à produire. Avec 46 millions engrangés dans le monde pour son lancement, le film est donc encore très loin d’être rentable. D’autant que cette enveloppe de 75 millions ne comprend pas les importantes dépenses engagées pour sa promotion.

La suite des Ensorceleuses est sortie le 10 septembre. Image: imago

Son démarrage paraît surtout modeste lorsqu’on le compare aux deux monstres qu’il vient de détrôner.

Après neuf semaines en salles, L'Odyssée a encore récolté 34,4 millions de dollars dans le monde ce week-end. L’adaptation de l’épopée d’Homère affiche désormais l’impressionnant total de 1,68 milliard de dollars de recettes mondiales, dont plus de 600 millions sur le seul marché américain.

Spider-Man: Brand New Day évolue carrément dans une autre galaxie. Le quatrième film de Tom Holland dans le costume du superhéros a ajouté 27,4 millions de dollars à son pactole ce week-end. Depuis sa sortie début août, il cumule désormais 2,45 milliards de dollars dans le monde, dont 935,1 millions aux Etats-Unis.

Les soeurs Owens devront maintenir leurs sorts quelques semaines si elles veulent que leur film soit rentable. Image: imago

Autrement dit, Sandra Bullock et Nicole Kidman ont bien réussi à leur chiper la couronne le temps d’un week-end, mais elles jouent encore dans une tout autre catégorie.

Deuxième week-end décisif

Tout n’est toutefois pas perdu pour les sorcières Owens. Paul Dergarabedian, spécialiste du box-office chez Rentrak, estime que les prochains jours seront bien plus révélateurs que ces premiers chiffres.

«Le succès du premier week-end n'est pas forcément décisif… Le deuxième week-end sera déterminant, cela ne fait aucun doute» Paul Dergarabedian, responsable des tendances du marché chez Rentrak, à AP

Le spécialiste estime notamment que Practical Magic 2 possède un avantage: son potentiel de film à voir en groupe, susceptible de bénéficier du bouche-à-oreille et de conserver son public pendant plusieurs semaines. Une endurance qui lui permettrait rapidement de dépasser son budget de production – sans pour autant garantir sa rentabilité finale.

La concurrence ne va cependant pas lui faciliter la tâche. Dès la semaine prochaine, le nouveau Resident Evil de Zach Cregger tentera à son tour de s’emparer de la première place. Après avoir brisé le règne de Spider-Man et d’Ulysse, les sorcières Owens vont donc devoir prouver que leur sortilège peut tenir plus d’un week-end. Car au box-office comme en magie, décrocher la première place ne suffit pas toujours à faire apparaître les bénéfices. (mbr)

Vidéo: watson