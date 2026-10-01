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«Oh shit!» 21 photos prises juste avant le désastre

«Oh shit!» 21 photos prises juste avant le désastre

Voici 21 photos capturées pile au bon endroit, mais au très mauvais moment. Accrochez-vous, ça va piquer!
01.10.2026, 05:3001.10.2026, 05:30

Finalement, c'est quand même bien haut, c'te histoire...

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«La capsule spatiale s'est séparée du système de propulsion.»

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Le dernier moment avant que le karma ne frappe.

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Un pour lui, deux pour le pull.

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«Oh shit!»

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Vole, téléphone! Vole! Tu es libre!

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Je me suis fait arnaquer.

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Hmmm... phoque ou canoë?

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Voici les plus belles photos sous-marines de l’année
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Kittie savait que son entraînement de ninja avait porté ses fruits.

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Si ça, ça n'annonce pas un divorce...

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Wow ...

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Image: TWITTER/ELENAIBELLI1

Ce sentiment quand tu veux juste prendre rapidement une photo dans la cage d'escalier et que les oignons refusent d'être sur la photo.

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Et ce jour-là, Ben réalisa qu'il aurait peut-être dû investir dans des lunettes après tout.

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«Bonjour madame, avez-vous un petit snack?»

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Un bon vélo coûte cher.

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Youpiiii! *Plouf*

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«Je dois y aller, mon peuple a besoin de moi.»

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On veut la suite!

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Photobomb!

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C'est tout simplement incroyable que ces portes de garage se bloquent toujours aux moments les plus inopportuns.

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Aie.

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source: getty images europe / gareth cattermole
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