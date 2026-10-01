«Oh shit!» 21 photos prises juste avant le désastre
Voici 21 photos capturées pile au bon endroit, mais au très mauvais moment. Accrochez-vous, ça va piquer!
Finalement, c'est quand même bien haut, c'te histoire...
«La capsule spatiale s'est séparée du système de propulsion.»
Le dernier moment avant que le karma ne frappe.
Un pour lui, deux pour le pull.
«Oh shit!»
Vole, téléphone! Vole! Tu es libre!
Je me suis fait arnaquer.
Hmmm... phoque ou canoë?
Kittie savait que son entraînement de ninja avait porté ses fruits.
Si ça, ça n'annonce pas un divorce...
Wow ...
Ce sentiment quand tu veux juste prendre rapidement une photo dans la cage d'escalier et que les oignons refusent d'être sur la photo.
Et ce jour-là, Ben réalisa qu'il aurait peut-être dû investir dans des lunettes après tout.
«Bonjour madame, avez-vous un petit snack?»
Un bon vélo coûte cher.
Youpiiii! *Plouf*
«Je dois y aller, mon peuple a besoin de moi.»
On veut la suite!
Photobomb!
C'est tout simplement incroyable que ces portes de garage se bloquent toujours aux moments les plus inopportuns.
Aie.
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(luc)