Daniel Radcliffe devient une star mondiale à l'âge de 12 ans. dr

Sans rien faire, Daniel Radcliffe gagne beaucoup trop d'argent

Même si ce n'est pas l'acteur le plus demandé du moment, Daniel Radcliffe continue de faire fructifier sa fortune.

Dariusch Rimkus / watson.de

Des cheveux en bataille qui cachent une cicatrice en forme d'éclair, des lunettes rondes, un regard d'abord innocent, puis déterminé qui lorgne vers un monde magique: dans le rôle de Harry Potter, l'acteur Daniel Radcliffe a incarné l'un des personnages les plus cultes de la pop culture. Mais que fait-on quand, à 12 ans, on a déjà incarné l'une des figures les plus célèbres de l'histoire du cinéma?

Daniel Radcliffe, 35 ans, a notamment entamé une carrière dans le théâtre et a reçu un Tony Award en 2024 pour son rôle dans la comédie musicale de Broadway Merrily We Roll Along. Il s'est également frotté à d'autres films: en courageux survivant dans La Dame en noir, en cadavre bizarre dans Swiss Army Man ou dans le rôle du méchant dans Insaisissables 2. Rien ne l'effraie, ni les rôles décalés ni les autres genres. Pourtant, aucune de ces expériences ne lui a valu un succès comparable à celui de la saga du jeune sorcier.

Daniel Radcliffe demeure certes une célébrité, mais ses cartons au box-office se font attendre. Le Britannique n'a toutefois pas trop de soucis à se faire, comme le montrent les chiffres de sa fortune actuelle.

Plus de 100 millions d'euros pour Harry Potter

Selon les médias britanniques, l'acteur aurait gagné 75 millions de livres sterling avec les films de Harry Potter sortis entre 2001 et 2011. Soit l'équivalent d'environ 84,5 millions de francs. Sa fortune aurait depuis continué à grandir malgré tout.

Dans Jungle, Daniel Radcliffe joue un touriste s'étant perdu pendant plusieurs semaines dans la jungle amazonienne (une histoire vraie).

Selon un expert qui s'est confié au tabloïd Sun:

«Même les fans fidèles de Daniel, qui sont nombreux, seront choqués par l'argent qu'il a accumulé depuis qu'il a quitté la franchise et tourné la page»

Selon cette source, Radcliffe a crédité son compte d'à peu près 22,5 millions de francs supplémentaires.

Salaire mensuel à six chiffres pour Daniel Radcliffe

Selon le Sun, l'interprète du sorcier le plus célèbre de Gryffondor a empoché 7,5 millions de francs en un an, entre 2023 et 2024. Cela correspond à un revenu mensuel de plus d'un demi-million.

Ses revenus ne reposeraient toutefois pas uniquement sur des cachets, mais aussi «sur des investissements judicieux qui lui assurent une entrée financière régulière, quoi qu'il arrive».

Daniel Radcliffe et ses parents sont notamment actionnaires de la société Gilmore Jacobs Ltd.

Nouvelle série Harry Potter en 2027

Warner Bros a entre-temps annoncé une adaptation de la saga de Poudlard sous forme de série. Elle sera diffusée sur HBO Max. Les discussions sur la distribution des rôles ont eu lieu au cours des derniers mois.

Face à l'agitation qu'a suscité cette annonce, Daniel Radcliffe a déclaré qu'il espérait que cela ne chamboulerait pas trop les prochaines stars d'Harry Potter.

Alors qu'on la prévoyait d'abord pour 2026, JB Perrette, responsable du streaming chez Warner Bros. Discovery, a rectifié que la série devrait être lancée un an plus tard.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)

