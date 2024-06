Bad Boys: Ride or Die est sorti sur les écrans romands le 5 juin 2024.

Ce making-of de «Bad Boys 4» est impressionnant

Will Smith a partagé sur les réseaux sociaux les coulisses d'une scène du film Bad Boys: Ride or Die actuellement en salle. Une mise en scène plutôt audacieuse dont le résultat final intrigue.

Will Smith, plus de 30 ans de carrière au compteur, est particulièrement actif sur les réseaux sociaux. Il partage avec ses 68 millions d'abonnées autant des choses personnelles, que de vidéos virales. Parfois, il arrive également de partager les coulisses des films dans lesquels il joue.

L'acteur a partagé récemment sur compte Instagram une vidéo du tournage de Bad Boys: Ride or Die, sorti ce mercredi dans les salles. La séquence montre Will Smith dans une scène de fusillade. L'acteur est équipé d'un steadycam où la caméra jongle entre son visage et un point de vue en caméra subjective où l'on voit juste son arme faire feu, à la manière d'un jeu vidéo.

💥 La scène en question:

Will Smith n'a pas hésité à teaser la scène en question d'une petite phrase en légende:

«Attendez de voir cette scène de vos propre yeux» Will Smith instagram

Cette scène, on la doit aux Belges Adil El Arbi et Bilall Fallah pour la deuxième fois à la réalisation, puisqu'ils étaient aux manettes de Bad Boys for Life (2020), le troisième volet de la franchise. Ces réalisateurs audacieux qui n'hésitent pas à proposer une mise en scène innovante sont devenus les nouveaux chouchous de Hollywood.

Bad Boys, c'est une saga policière lancée en 1995 par le réalisateur Michael Bay et le producteur Jerry Bruckheimer. Cette déclinaison 90's sur grand écran de la série Deux flics à Miami avec deux policiers afro-américains, aura connu des suites sorties en 2002 et 2020. Ce quatrième volet, Bad Boys: Ride or Die, est là pour nous rappeler que Will Smith, 55 ans, est toujours en forme.