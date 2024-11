Dans Gladiator II, Paul Mescal tient le rôle principal de Lucius, le fils de Maximus qu'incarnait Russel Crowe dans le premier volet. Image: watson

5 anecdotes incroyables sur Paul Mescal, la star du nouveau «Gladiator»

A l'affiche de Gladiator II qui s'apprête à sortir le 13 novembre prochain, nous revenons sur l'acteur Paul Mescal, dont la filmographie si qualitative fait de lui un des meilleurs acteurs de sa génération.

C'est l'un des films événements de cette fin d'année qui débarque sur grand écran mercredi 13 novembre: Gladiator II, la suite du classique de Ridley Scott sorti il y a 24 ans. Le Britannique Paul Mescal y tient le rôle principal de Lucius, fils de Maximus qu'incarnait Russel Crowe dans le premier volet. Mais qui est cette étoile montante d'Hollywood, validé autant par les cinéphiles et par les aficionados des sex-symbols?

Tout commence pour lui en 1996, dans la banlieue de Dublin en Irlande. Il est le fils de Dearblha, une policière, et Paul, un instituteur, et mène sa barque comme n'importe quel enfant issu de la classe moyenne.

Le monde le découvre 24 ans plus tard à la télévision, lorsqu'il est révélé en 2020 dans la peau d'un étudiant par la minisérie Normal People, adaptée du livre phénomène de Sally Rooney. Il crève ensuite l'écran dans le drame Aftersun, sorti en salles en 2023. Deux rôles acclamés par la critique et le public dans lesquels il affiche une sensibilité rare avec une justesse folle.

Sa partition de jeune père masquant une dépression dans le sublime Aftersun va lui permettre de décrocher une nomination pour l'Oscar du meilleur acteur, aux côtés de Brendan Fraser, Austin Butler, Colin Farrell et Bill Nighy.

Une nomination qui lui ouvre les portes d'Hollywood et qui permet désormais à l'acteur de jongler entre films d'auteur et blockbusters. Et puisque vous allez beaucoup le voir ses prochaines années, voici cinq choses à savoir sur lui.

Il était un jeune espoir du Football

En bon Irlandais, le jeune Paul est d'abord un footeux avant d'être un acteur. Brillant chez les moins de 21 ans, il a longtemps pratiqué au poste de défenseur avant qu'une blessure à la mâchoire lui fasse abandonner ce sport. Son entraîneur en garde un excellent souvenir et ne tarit pas d'éloges: «Très mature pour quelqu'un d'aussi jeune. Physiquement, il était très fort. Il était un marqueur exceptionnel».

Il a fait des études académiques

Paul Mescal a appris le théâtre sur les bancs de l'université Trinity College de Dublin. C'est une des plus anciennes universités du Royaume-Uni, dont l'admission est basée exclusivement sur le mérite académique. Il en est ressorti diplômé d'une licence de lettres et d'art dramatique.

C'est un musicien

Il sait chanter et jouer du piano. Ce qu'il a d'ailleurs fait lors de sa toute première audition, pour Le Fantôme de l’Opéra; il a interprété la chanson I Can See Clearly Now de Jimmy Cliff devant son jury. On peut aussi l'entendre dans le film Carmen (2023), une relecture cinématographique et moderne du célèbre opéra, réalisé par le chorégraphe Benjamin Millepied. Sa sœur, Nell Mescal, est également chanteuse.

Il est sorti avec une célèbre chanteuse

Pour rester dans le thème de la musique, Paul Mescal a été en couple durant deux ans avec la chanteuse américaine Phoebe Bridgers. Ils se sont rencontrés en 2020, peu après que Paul Mescal a explosé avec le succès de la série Normal People. Il a même joué dans un de ses clips, Savior Complex, tourné en noir et blanc.

Il va interpréter des rôles iconiques

Paul Mescal incarnera William Shakespeare dans le prochain film de Chloé Zhao (Nomadland). Le film sera une adaptation du roman Hamnet de Maggie O'Farrell, publié en 2020. Il est aussi pressenti pour jouer le rôle de Paul McCartney dans les quatre films biographiques sur la carrière des Beatles que Sam Mendes (American Beauty) va réaliser pour une sortie prévue en 2027.