La chanteuse Nana et sa mère sont venues à bout d'un cambrioleur. Image: Westend61

Il ne fallait pas chercher cette star de la K-pop

La chanteuse coréenne Nana et sa mère ont maîtrisé un cambrioleur qui avait pénétré son domicile. Les deux femmes ont toutefois été blessées.

L'histoire aurait pu mal se terminer. Victime d'un cambriolage à son domicile, la chanteuse de la K-pop Nana a réussi à maîtriser le voleur avec l'aide de sa mère, ce qui a permis à la police de l'arrêter.

C'est ce qu'a annoncé la police sud-coréenne dimanche. Les deux femmes ont malgré tout été blessées.

Le malfaiteur présumé est entré samedi matin par effraction dans le logement de l'artiste sud-coréenne en banlieue de Séoul pour y dérober des objets de valeur, a déclaré un enquêteur du commissariat de la ville de Guri (nord-ouest).

Il a ajouté:

«Nana et sa mère ont pris le dessus sur le cambrioleur, un homme d'une trentaine d'années, au cours d'une lutte physique, ce qui a conduit à son arrestation.»

Le suspect a été inculpé pour vol aggravé, de même source.

Blessée, la vedette sud-coréenne âgée de 34 ans est soignée à l'hôpital, tout comme sa mère, qui souffre de blessures graves, a rapporté l'agence de presse Yonhap.

Nana, de son vrai nom Im Jin-ah, a commencé sa carrière en 2009 au sein du groupe féminin de K-pop After School. Elle dispose d'une communauté fidèle de fans depuis sa participation à Orange Caramel, un trio issu d'After School. Elle compte quelque 5 millions de followers sur Instagram.

Sorti en 2014, le clip d'Orange Caramal Catallena a été visionné plus de 38 millions de fois sur YouTube.

Elle s'est en parallèle tournée vers une carrière d'actrice, allant jusqu'à incarner des premiers rôles dans des séries télévisées. (ats/afp)