Il ne fallait pas chercher cette star de la K-pop
L'histoire aurait pu mal se terminer. Victime d'un cambriolage à son domicile, la chanteuse de la K-pop Nana a réussi à maîtriser le voleur avec l'aide de sa mère, ce qui a permis à la police de l'arrêter.
C'est ce qu'a annoncé la police sud-coréenne dimanche. Les deux femmes ont malgré tout été blessées.
Le malfaiteur présumé est entré samedi matin par effraction dans le logement de l'artiste sud-coréenne en banlieue de Séoul pour y dérober des objets de valeur, a déclaré un enquêteur du commissariat de la ville de Guri (nord-ouest).
Il a ajouté:
Le suspect a été inculpé pour vol aggravé, de même source.
Blessée, la vedette sud-coréenne âgée de 34 ans est soignée à l'hôpital, tout comme sa mère, qui souffre de blessures graves, a rapporté l'agence de presse Yonhap.
Nana, de son vrai nom Im Jin-ah, a commencé sa carrière en 2009 au sein du groupe féminin de K-pop After School. Elle dispose d'une communauté fidèle de fans depuis sa participation à Orange Caramel, un trio issu d'After School. Elle compte quelque 5 millions de followers sur Instagram.
Sorti en 2014, le clip d'Orange Caramal Catallena a été visionné plus de 38 millions de fois sur YouTube.
Elle s'est en parallèle tournée vers une carrière d'actrice, allant jusqu'à incarner des premiers rôles dans des séries télévisées. (ats/afp)