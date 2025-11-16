ciel couvert
DE | FR
burger
International
Divertissement

La vedette de la K-pop Nana a maîtrisé un cambrioleur

La chanteuse Nana et sa mère sont venues à bout d'un cambrioleur.
La chanteuse Nana et sa mère sont venues à bout d'un cambrioleur.Image: Westend61

Il ne fallait pas chercher cette star de la K-pop

La chanteuse coréenne Nana et sa mère ont maîtrisé un cambrioleur qui avait pénétré son domicile. Les deux femmes ont toutefois été blessées.
16.11.2025, 09:2316.11.2025, 09:32

L'histoire aurait pu mal se terminer. Victime d'un cambriolage à son domicile, la chanteuse de la K-pop Nana a réussi à maîtriser le voleur avec l'aide de sa mère, ce qui a permis à la police de l'arrêter.

«J'ai été massacré»: les cambriolages violents explosent en Romandie

C'est ce qu'a annoncé la police sud-coréenne dimanche. Les deux femmes ont malgré tout été blessées.

Vidéo: YouTube/NA( )NA

Le malfaiteur présumé est entré samedi matin par effraction dans le logement de l'artiste sud-coréenne en banlieue de Séoul pour y dérober des objets de valeur, a déclaré un enquêteur du commissariat de la ville de Guri (nord-ouest).

Il a ajouté:

«Nana et sa mère ont pris le dessus sur le cambrioleur, un homme d'une trentaine d'années, au cours d'une lutte physique, ce qui a conduit à son arrestation.»

Le suspect a été inculpé pour vol aggravé, de même source.

Casse à Zermatt: des montres volées, les cambrioleurs introuvables

Blessée, la vedette sud-coréenne âgée de 34 ans est soignée à l'hôpital, tout comme sa mère, qui souffre de blessures graves, a rapporté l'agence de presse Yonhap.

Nana, de son vrai nom Im Jin-ah, a commencé sa carrière en 2009 au sein du groupe féminin de K-pop After School. Elle dispose d'une communauté fidèle de fans depuis sa participation à Orange Caramel, un trio issu d'After School. Elle compte quelque 5 millions de followers sur Instagram.

Sorti en 2014, le clip d'Orange Caramal Catallena a été visionné plus de 38 millions de fois sur YouTube.

Vidéo: YouTube/PLEDIS ENTERTAINMENT

Elle s'est en parallèle tournée vers une carrière d'actrice, allant jusqu'à incarner des premiers rôles dans des séries télévisées. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
4
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
de Alexandre Cudré
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Thèmes
Les policiers romands porteront le même uniforme
1 / 15
Les policiers romands porteront le même uniforme

La police vaudoise
source: clcpc
partager sur Facebookpartager sur X
Le retour de Tom Felton en Drago Malfoy fait fureur à Brodway
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Aldi, Lidl, Migros et Coop se préparent à un problème de patates
2
Ces acheteurs se ruent «sur les biens immobiliers suisses»
3
Le vortex polaire s’affaiblit: voici les conséquences pour cet hiver
Il ne fallait pas chercher cette star de la K-pop
La chanteuse coréenne Nana et sa mère ont maîtrisé un cambrioleur qui avait pénétré son domicile. Les deux femmes ont toutefois été blessées.
L'histoire aurait pu mal se terminer. Victime d'un cambriolage à son domicile, la chanteuse de la K-pop Nana a réussi à maîtriser le voleur avec l'aide de sa mère, ce qui a permis à la police de l'arrêter.
L’article