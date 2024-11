Simon Kinberg, producteur et scénariste derrière la franchise X-Men. Image: watson

Les fans de «Star Wars» vont jubiler

Lucasfilm vient de confirmer que la future trilogie Star Wars a été confiée à Simon Kinberg, scénariste et producteur réputé qui a déjà travaillé sur la saga.



Voilà cinq ans que l'épisode IX, L'Ascension de Skywalker, marquait la fin de la saga Star Wars au cinéma. Disney est loin d'abandonner une de ses poules aux œufs d'or et serait en train de préparer une nouvelle trilogie Star Wars, selon la revue spécialisée Deadline.

Ces nouveaux opus devraient introduire de nouveaux personnages et représenter une nouvelle ère pour la franchise après la conclusion de la saga Skywalker.

C'est à Simon Kinberg que Lucasfilm aurait confié ce mandat. Producteur, scénariste et réalisateur, il est surtout connu pour être derrière la saga X-Men depuis X-Men: Le Commencement (2011).

Il n'est cependant pas un nouveau venu dans l'univers de «la Guerre des étoiles» puisqu'il a co-crée avec Dave Filoni et Carrie Beck l'excellente série animée Star Wars Rebels, qui a duré quatre saisons, de 2014 à 2018.

Il a également été consultant sur Star Wars Episode VII: Le Réveil de la Force, le film réalisé par J.J. Abrams qui avait relancé la franchise en 2015.

On ignore cependant si ces trois films seront les épisodes X, XI et XII de la saga Skywalker, où si c'est le début d'une nouvelle ère. Ce projet, qui n'a pas encore de date de sortie, s'ajoute à une liste déjà longue de films en développement chez Lucasfilm.

Les prochains projets

Une adaptation de la série The Mandalorian, baptisée The Mandalorian & Grogu devrait pointer le bout de son nez en 2026. Un autre long-métrage avec Daisy Ridley, situé 15 ans après l'Episode IX de la saga, est aussi en préparation. Le réalisateur James Mangold (Logan, Indiana Jones et le Cadran de la destinée) planche également sur un film qui narre l’origine de l’Ordre Jedi, il y a 25 000 ans. Le réalisateur Taika Waititi (Thor Ragnarok) planche aussi sur un projet parallèle.

La série Skeleton Crew s'inspire des films d'aventure des années 1980. Image: Lucasfilm

En attendant le retour de Star Wars sur grand écran, les fans pourront retrouver une autre série située dans l'univers imaginé par George Lucas. Disponible le 3 décembre sur Disney+, Skeleton Crew met en scène une bande de jeunes enfants qui vont s'embarquent dans une aventure intergalactique. Elle est décrite comme une sorte de Goonies (1985) à la sauce Star Wars.