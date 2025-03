Héros de nombreux fans de catch, John Cena, est devenu un méchant. Image: www.imago-images.de

Cette scène vient de changer l'histoire du catch

Si vous avez regardé du catch ces 25 dernières années, vous connaissez John Cena. Star adulée, il embrasse désormais son côté obscur.

Niklas Helbling Suivez-moi

Qui ne s'est jamais surpris à regarder du catch à la télé? Des athlètes qui volent à travers le ring, se battent avec des chaises et se fracassent contre des tables. Au catch, tout est possible. Rey Mysterio, 1,68 mètre pour 79 kilos peut par exemple battre The Big Show, un colosse de 2,13 mètres pour 174 kilos.

Le catch, c'était géant - jusqu'à ce qu'on découvre que tout était pipé. On aurait pu s'en douter, mais on était encore jeunes.

Malgré tout, les stars de la discipline nous en ont mis plein la vue: saltos depuis une corde en hauteur, sauts de plusieurs mètres de haut sur un adversaire, ainsi que bien d'autres prouesses artistiques. En fait, les catcheurs sont à la fois lutteurs, acteurs et gymnastes. Mais la plupart d'entre nous finissent tout de même par se désintéresser de ce show scénarisé.

Ce week-end, il s'est pourtant passé quelque chose qui a fait réagir même les anciens fans. Car John Cena – ce bienfaiteur du monde du catch – a changé de camp. L'homme au short en jean n'est tout à coup plus le gentil personnage, soucieux de toujours faire le bien. Cena, très populaire depuis 25 ans, a basculé dans le camp des méchants. Et ce pour la première fois depuis 2003.

Le jeu sur les émotions représente un axe central de ce sport, depuis longtemps – surtout à la WWE (réd: World Wrestling Entertainment), la fameuse fédération. On aime certains combattants, on en déteste presque d'autres, qui semblent incarner le mal. Et ces rôles changent constamment. Celui qui, à un moment donné, passe pour le plus malveillant de tous, est acclamé quelques semaines plus tard. A l'inverse, un chouchou du public peut rapidement se transformer en crapule.



Seul John Cena a longtemps défié ces lois du catch. Mais ça, c'était avant.



Car ce week-end, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Lors d'un événement spécial, l'Elimination Chamber, Cena s'est imposé face à cinq adversaires. Il a ainsi décroché son ticket de championnat pour Wrestlemania, le plus grand événement en matière de combats d'exhibition, qui se déroule sur deux jours devant un total d'environ 150 000 personnes. Il y affrontera Cody Rhodes, le champion de la WWE, à la mi-avril. Après la victoire de Cena dans la nuit de samedi à dimanche, ce dernier est venu sur le ring pour féliciter son futur adversaire.

John Cena bascule du côté obscur 👇 Vidéo: watson

Mais Dwayne «The Rock» Johnson les a tout à coup rejoints, en compagnie de la star du rap Travis Scott. The Rock a exigé de Rhodes qu'il le prenne sous son aile et devienne «son champion». Grâce à son influence, il pourrait donner un nouvel élan à la carrière de Rhodes. Mais le champion en titre et héros du public a refusé en des termes très clairs: «Go fuck yourself!».

Cena, désormais âgé de 47 ans, lui a d'abord témoigné son respect, a embrassé Rhodes - puis, après un signe de The Rock, lui a donné un coup de pied dans les parties avant de le frapper avec sa montre et sa ceinture.

C'est ainsi que le personnage de Cena a effectué ce que l'on appelle le heel turn, le passage des bons (Faces) aux méchants (Heels). Et c'est ainsi que l'impensable s'est produit. Ce à quoi l'acteur et rappeur s'est longtemps opposé – même lorsque les fans l'ont hué pour cette raison, parce qu'ils voulaient voir du neuf. Pour la première fois depuis près de 22 ans, John Cena est passé dans le camp des méchants.

John Cena a toujours été l'un des favoris du public. Image: www.imago-images.de

Après l'événement, Paul Levesque, plus connu sous le nom de «Triple H» et responsable du storytelling et du cours des événements à la WWE, a déclaré: «Je pense que c'est une de ces nuits dont on se souviendra encore dans 20 ans. Je ne sais pas si j'ai déjà vécu un moment plus puissant».

Presque instantanément, on a repensé au heel turn de Hulk Hogan en 1996. Il avait secoué la planète catch avec la même intensité que ce qui s'est passé ce week-end autour de Cena. Triple H dit en faire sa priorité, désormais. Même en coulisses, cet énorme rebondissement aurait été tenu secret. Le Chief Content Officer aurait par ailleurs donné de fausses consignes afin que rien ne filtre à l'extérieur.

Hulk Hogan aujourd'hui... Keystone

Le timing de changement de camp, après une si longue période, surprend d'autant plus que Cena souhaite mettre un terme à sa carrière à la fin de l'année. Il a réduit la voilure depuis 2018 déjà. L'Américain, qui a notamment joué dans plusieurs Fast and Furious ainsi que dans Barbie, entend à l'avenir se concentrer entièrement au théâtre. Ainsi, le match de Wrestlemania à Las Vegas constitue l'une de ses dernières chances de battre un record de la WWE. Jusqu'à présent, il partage le meilleur score de seize titres avec Ric Flair.

On ignore pour l'heure quand Cena remontera sur le ring. Il n'était pas annoncé pour le show télévisé RAW de la nuit de lundi à mardi. Mais on devrait le retrouver plus régulièrement dans les semaines à venir - il parviendra peut-être à captiver à nouveau l'un ou l'autre ancien fan de catch devant sa télévision à ce moment-là. Rien n'est moins sûr, cependant. Car en fait, on sait désormais qu'un John Cena peut en cacher un autre.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)