Une des Weasley quitte la bande: Ginny, la sœur cadette de Ron Weasley, sera remplacée entre la première et la deuxième saison de l'adaptation télévisée. instagram

Cette actrice ne fera pas long feu dans la série «Harry Potter»

Ne vous attachez pas trop à sa jolie bouille, car elle n'apparaîtra pas longtemps dans la nouvelle série Harry Potter. Avant même le début du tournage de la saison 2, l'une des actrices phares du casting a annoncé qu'elle ne participerait pas à la suite de l'aventure pour des «circonstances imprévues».

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Harry Potter à l'école des sorciers perd prématurément l'un de ses Weasley: la jeune actrice Gracie Cochrane, qui incarne Ginny, la soeur de Ron, dans la première saison, ne rempilera pas pour le second volet de l'adaptation télévisée HBO.

«En raison de circonstances imprévues, Gracie a pris la difficile décision de quitter son rôle de Ginny Weasley dans la série Harry Potter de HBO après la première saison» Gracie Cochrane et sa famille dans un communiqué commun transmis à Entertainment Weekly

«Son expérience dans l’ univers d’Harry Potter a été absolument merveilleuse, et elle est profondément reconnaissante envers Lucy Bevan et toute l’équipe de production pour avoir créé une expérience aussi inoubliable. Gracie est très enthousiaste quant aux opportunités que l’avenir lui réserve», conclut le communiqué.

Le choix de Gracie Cochrane pour le rôle a été annoncé en août 2025. instagram

Une décision confirmée par HBO dans une déclaration distincte: «Nous soutenons la décision de Gracie Cochrane et de sa famille de ne pas revenir pour la prochaine saison de la série Harry Potter de HBO, et nous lui sommes reconnaissants pour son travail sur la première saison. Nous souhaitons à Gracie et à sa famille le meilleur.»

Le choix de l'actrice britannique de 12 ans pour incarner la petite soeur de Ron Weasley a été confirmée en août 2025, en même temps que le reste de la célèbre fratrie de rouquins, composée de Tristan Harland (Fred Weasley), Gabriel Harland (George Weasley) et Ruari Spooner (Percy Weasley).

Ce changement «imprévu» tombe finalement plutôt bien pour l'équipe de production, puisque le personnage de Ginny apparaît très peu et reste relativement mineur dans le premier livre et film, Harry Potter à l'école des sorciers. On ne la voit qu'au début, lorsque les Weasley amènent Ron à la gare de King's Cross avant la rentrée scolaire.

Ce n'est que dans le deuxième tome que Ginny obtient un rôle plus important, lorsqu'elle intègre elle-même Poudlard et se se retrouve mêlée à un complot visant à ouvrir la mystérieuse Chambre des Secrets. La cadette du clan Weasley prend ensuite de plus en plus d'ampleur au fil des tomes.

Cette annonce intervient deux semaines seulement après le renouvellement de la série Harry Potter pour une deuxième saison, dont le tournage devrait débuter cet automne. La sortie de la première saison, elle, est prévue pour Noël. (mbr)

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