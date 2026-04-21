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Voici le film Harry Potter que Daniel Radcliffe aime le moins

Voici le film «Harry Potter» que Daniel Radcliffe aime le moins
Daniel Radcliffe a du mal à se revoir à l'écran. Et on le comprend. images: getty/dr

Voici le film «Harry Potter» que Daniel Radcliffe aime le moins

Chaque fan de la saga possède son film de prédilection, et Daniel Radcliffe ne fait pas figure d'exception. L'interprète du célèbre sorcier vient de partager son propre classement personnel.
21.04.2026, 15:1821.04.2026, 15:35
Anika Jany / watson.de

Daniel Radcliffe a grandi sous l'œil des projecteurs, porté par le succès planétaire de la franchise Harry Potter. L'acteur de 36 ans, qui a prêté ses traits au célèbre sorcier durant huit longs-métrages, a laissé une empreinte indélébile sur toute une génération.

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On pourrait croire qu'il est impossible de choisir parmi de tels chefs-d'œuvre, n'est-ce pas? Pourtant, Radcliffe y parvient sans détour. Invité au micro du podcast Happy Sad Confused, il s'est confié sur les coulisses de la saga, révélant quel film trône au sommet de son cœur et lequel, avec le recul, lui semble être le maillon faible.

Difficile de se regarder

C'est un secret de polichinelle: Daniel Radcliffe n'est pas particulièrement friand de revoir ses propres prestations. Il a toutefois confié à l'animateur Josh Horowitz qu'il s'autorisait désormais à jeter un œil sur les premiers volets.

Vidéo: YouTube/Josh Horowitz

Alors qu'il ressentait autrefois un certain malaise en se voyant à l'écran, il trouve aujourd'hui les premiers chapitres de la saga plutôt touchants. Curieusement, sa gêne s'est déplacée vers les films tournés lorsqu'il avait 18 ou 19 ans.

L'acteur soupçonne d'ailleurs que ce cycle de «honte rétrospective» se poursuivra avec l'âge.

Voilà qui ne l'a pourtant pas empêché de se prêter au jeu du classement.

Le classement

L'exercice proposé par Josh Horowitz était simple: choisir systématiquement entre deux films présentés par paires. Mais avant même que le duel ne commence, l'acteur a tranché: Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2 est son grand favori.

Le choix fut tout aussi limpide lorsqu'il a fallu départager Harry Potter et l'Ordre du Phénix et Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. Sa réponse a fusé: L'Ordre du Phénix est meilleur, sans hésiter.

«"Le Prince de Sang-Mêlé" est probablement le film le plus faible pour moi, il est tout au bas de la liste. Mais cela concerne ma propre performance, pas le film en lui-même.»

Selon le Huffington Post, le film sorti en 2009 et réalisé par David Yates n’est pourtant pas le moins bien noté sur Rotten Tomatoes. Il arrive en 4e position, le 8e et plus mal noté étant Les Reliques de la Mort partie 1.

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Une surprise a surgi durant l'interview: le film Harry Potter et la Coupe de Feu s'est hissé à la deuxième place. «Je n'aurais jamais pensé que La Coupe de Feu deviendrait mon deuxième film préféré. Quoique, avec un autre tirage, les choses auraient pu tourner différemment», a admis l'acteur.

En mars dernier, Daniel Radcliffe se disait déjà «ravi» que son fils puisse découvrir l'univers de Poudlard à travers la nouvelle adaptation en série de HBO. «Je pense que ce serait beaucoup moins cool de regarder ça avec son propre père», s'était-il amusé sur le plateau du Late Show with Stephen Colbert.

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