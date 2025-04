Nous, après avoir vu le trailer de Weapons. Image: Warner Bros

Ça pourrait bien être le film d'horreur de l'année

Weapons, le prochain film de Zach Cregger (Barbare), se montre dans une bande-annonce qui fout vraiment les jetons.

Dans la belle tradition du cinéma, il y a deux saisons propices à la sortie d'un film d'horreur. On trouve évidemment la « spooky season » de l'automne, autour d'Halloween, et contre toute attente, l'été. Eh oui, le public amateur de frissons étant principalement composé de jeunes adultes de 16 à 24 ans, quoi de mieux que les vacances d'été pour aller au cinéma et rassurer son rendez-vous qui sursaute à chaque apparition effrayante?

Cet été, nous découvrirons donc Destination Finale: Bloodlines, 28 ans plus tard, Souviens-toi l’été dernier, Megan 2.0, ou encore Conjuring: L’heure du jugement. Des franchises et des suites, certes, mais parmi elles, il y a l'inattendu Weapons, qui se dévoile avec une bande-annonce terriblement efficace.

Prévu pour le 6 août prochain, Weapons raconte comment, à 2h17 du matin, tous les enfants d'une même classe sont réveillés, sont sortis de chez eux et ont disparu dans la nuit. Un postulat simple, mais cauchemardesque, digne d'un conte macabre.

La bande-annonce: Vidéo: youtube

Derrière la caméra, on retrouve Zach Cregger, réalisateur de Barbarian. Ce film d'horreur, sorti en 2022 et disponible sur Disney+ dans nos contrées, avait fait sensation, propulsant ce jeune cinéaste comme une nouvelle figure prometteuse du cinéma de genre.



Au casting, on retrouve l'excellente Julia Garner (Ozark) qui interprète l'enseignante dont la classe d'enfants s'est totalement évaporée ainsi que Josh Brolin (Dune) dans le rôle du père d'un des enfants disparu. Alden Ehrenreich, Benedict Wong et Austin Abrams complètent la distribution.

Image: Warner Bros.

D'après Deadline, Le scénario de Weapons est longtemps resté secret, et de nombreuses sociétés de production hollywoodiennes se sont battues pour mettre la main dessus, conscientes du potentiel commercial important que représentait le film. Il se pourrait donc qu'un petit banger cinématographique fasse bientôt son apparition.